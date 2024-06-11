Turist Özpirinçci'den Dedikoduları Duymayan Nazlı Sabancı'ya 11 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Turist Özpirinçci'den Dedikoduları Duymayan Nazlı Sabancı'ya 11 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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İrem Derici sıcak havayı bulur bulmaz sezonu açtı
Ceyda Düvenci, sahnesine hazırlandı.
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