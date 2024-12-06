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Tuna Nehri’nin Tüm Doğal Cazibesini Yansıtan Orta Avrupa’nın Göz Bebeği: Budapeşte

etiket Tuna Nehri’nin Tüm Doğal Cazibesini Yansıtan Orta Avrupa’nın Göz Bebeği: Budapeşte

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 19:01

Tuna Nehri'nin etrafında kurulmuş olan bu muhteşem şehrin muhteşem güzelliklerini bu içerikten sonra hemen görmek isteyeceksiniz. Tarih ve kültür meraklıları için eşsiz deneyimler sunar. Bu huzur dolu yolculuk için kemerleri bağlayın.  👇

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Avrupa'nın sayılı başkentlerinden olan Budapeşte, Tuna nehrinin iki kıyısında kurulmuş olan Buda ve Peşte şehirlerinin birleşmesinden ismini almıştır.

Avrupa'nın sayılı başkentlerinden olan Budapeşte, Tuna nehrinin iki kıyısında kurulmuş olan Buda ve Peşte şehirlerinin birleşmesinden ismini almıştır.

Tarih, kültür ve doğal güzelliklerin harika bir birleşimini bizlere sunan harika bir şehirdir. Maceristan'ın başkenti olan bu büyüleyici şehirde mimari ve sanatsal yapılarıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Peki, bu şehirde neler yapılır gelin sizlere anlatalım!

Budapeşte'ye tatile gitmeden önce mevsimine mutlaka bakın.

Budapeşte'ye tatile gitmeden önce mevsimine mutlaka bakın.

Aslında şehrin havası Türkiye'ye oldukça benziyor. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları ise sıcak geçiyor. Şehirde ortalama sıcaklık derecesi 11 diyebiliriz. Nisan ayından itibaren sıcaklıklar yükseldiği için yaz aylarını tercih edebilirsiniz. Kapsamlı bir Budapeşte ziyareti için 4-5 günlük bir rota oluşturabilir ve valizini buna göre keyifle hazırlayabilirsiniz.

Tuna Nehri görülmesi gereken yerlerden ilki olabilir...

Tuna Nehri görülmesi gereken yerlerden ilki olabilir...

Tuna nehri, Budapeşte'nin tam ortasından geçerek şehri ikiye böler. Tuna Nehri'nin kıyısında yer alan Margaret adası doğa yürüyüşleri için harika bir ormandır. Maviye ve yeşile doyabileceğiniz bu paha biçilmez an gerçek hayattan kopmak için ideal bir zaman dilimidir.

Bu görkemli yapıyı görmek için nehirden biraz yürümeniz yeterli olacak. 😍

Bu görkemli yapıyı görmek için nehirden biraz yürümeniz yeterli olacak. 😍

Parlamento Binası, hem tarihi olarak hem de görkemli yapısı sayesinde ziyaretçilerin ilgisini çeken ve Macaristan'da en çok ziyaret edilen yerdir. Dev kubbesiyle bize bir katedral görüntüsü de sunuyor. Bu binada düzenlenen turlar sayesinde içini de ziyaret edebilirsiniz.

Sanatın kalbinin buradan attığından bahsetmiştik...

Sanatın kalbinin buradan attığından bahsetmiştik...

Zengin kültürel hayatının önemli parçalarından biri de Macar Devlet Operası'dır. 19. yüzyılda inşa edilen bu yapı, dünya çapında ünlü sanatçılara da ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle akşamları ışıklandırması ile çok daha harika bir zenginliği bizlere sunuyor.

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Ağzının tadını bilenler soluğu Budapeşte'de alabilir!

Ağzının tadını bilenler soluğu Budapeşte'de alabilir!

Budapeşte'nin diğer bir özelliği de zengin mutfağıdır. Gulaş çorbası, langos, chimney cake gibi geleneksel Macar yemekleri, şehri ziyaret edenlerin mutlaka tatması gereken lezzetler arasındadır. Buraya gelirken mutfağı konusunda asla endişe etmeyin.

Budapeşte'ye gelmişken meşhur hamamlarında keyif yapmadan şehri terk etmeyin.

Budapeşte'ye gelmişken meşhur hamamlarında keyif yapmadan şehri terk etmeyin.

Osmanlı döneminden sonra 'Hamamlar Şehir' olaran ünlenen Budapeşte, termal suları ile ünlüdür. Şehirde birçok tarihi hamam bulunur. Gellert Hamamı ve Szechenyi Hamamı, hem şifa bulmak hem de dinlenmek isteyenler için uğraması gereken duraklardan biridir.

Her tarafı tarihi izler taşıyan bu şehrin müzeleri de mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

Her tarafı tarihi izler taşıyan bu şehrin müzeleri de mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

Geçmişinde birçok tarihi olay yaşayan bu şehrin müzelerinde birçok tarihi kalıntıya rastlayabilirsiniz. Osmanlı işgali, Sovyet işgali, Almanya işgali gibi büyük savaşlara tanıklık etmiştir. En ünlü müzesi Macaristan Ulusal Müzesi'dir. Müzede eski ve modern tarihe ait birçok eser bulunmaktadır.

Son olarak şehri kuşbakışı izlemek isterseniz Gellert Tepesi en iyi manzaraları sizlere sunar.

Son olarak şehri kuşbakışı izlemek isterseniz Gellert Tepesi en iyi manzaraları sizlere sunar.

Tepenin zirvesinde yer alan Citadella Anıtı, Macaristan'ın özgürlük sembolüdür. Ayrıca Tuna Nehri'ni daha yukarıdan görebilirsiniz. Şehrin ve doğanın tadını çıkarmak için uğramanız gereken duraklardan bir tanesidir.

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