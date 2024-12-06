Tuna Nehri’nin Tüm Doğal Cazibesini Yansıtan Orta Avrupa’nın Göz Bebeği: Budapeşte

Parlamento Binası, hem tarihi olarak hem de görkemli yapısı sayesinde ziyaretçilerin ilgisini çeken ve Macaristan'da en çok ziyaret edilen yerdir. Dev kubbesiyle bize bir katedral görüntüsü de sunuyor. Bu binada düzenlenen turlar sayesinde içini de ziyaret edebilirsiniz.