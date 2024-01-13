Tüm Sorulara Doğru Cevap Vermenin İmkansız Olduğu Yemek Testi!
Tüm Sorulara Doğru Cevap Vermenin İmkansız Olduğu Yemek Testi!
Masterchef'in şampiyonu belli oldu bakalım bu yemek testinin şampiyonu da sen olabilecek misin görelim 🙌
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1. Taze kavrulmuş buğdayın çekilip öğütülerek tereyağında kavrulup bulamaç haline getirilmesiyle hazırlanan yemeğin adı nedir?
2. Hangi ilimiz Büryan Kebabı ile ünlüdür?
3. Bulgurun ince çekilmiş haline Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ne ad verilir?
4. Hangisi tahıllı bir yiyecek değildir?
5. Tike, ciğer, şiş ve cartlak kebabı, yoğurtlu kebap, mumbar, karın dolması gibi yemekler hangi ile özgüdür?
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6. Süzme yoğurda şekil vererek kurutulan yiyeceğin adı nedir?
7. Ege Bölgesi’nde düğün ve kutlamaların vazgeçilmez yemeği hangisidir?
8. Avunya mantısı, höşmerim, kalçunya ve mafiş hangi mutfağa ait yemeklerdir?
9. Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüme ne denir ?
10. İç Anadolu Bölgesi'ne ait hangi yemekte malzeme olarak et veya kıyma bulunmaz?
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