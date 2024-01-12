Bu Sorularla Daha Önce Hiç Karşılaşmamış Olabilirsiniz! 10 Soruluk Genel Kültür Testi
Bu Sorularla Daha Önce Hiç Karşılaşmamış Olabilirsiniz! 10 Soruluk Genel Kültür Testi
Tüm sorulara doğru cevap verebilecek misin? Hadi bakalım 🙌
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1. Büyük Patlama (Big Bang) teorisine göre evren ne zaman genişlemeye başladı?
2. Rosetta Taşı, hangi antik uygarlığa aittir?
3. İnsan vücudunda glikozun depolanması için kullanılan organ hangisidir?
4. Ünlü antropolog Margaret Mead, hangi Pasifik adasındaki toplumları inceleyerek ün kazanmıştır?
5. Stratejik öneme sahip olan ve "Uzak Doğu'nun İncisi" olarak adlandırılan boğaz hangisidir?
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6. Alan Turing adlı bilim insanı hangi alanda önemli katkılarda bulunmuştur?
7. Periyodik tabloda "N" harfi ile gösterilen element nedir?
8. Hangi ünlü yazar, "Ulysses" adlı eseriyle tanınır ve bu eseriyle modernist edebiyata önemli bir katkıda bulunmuştur?
9. Grand Slam turnuvalarından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası, hangi zeminde oynanır?
10. Barok döneminin ünlü ressamlarından biri olan Caravaggio, hangi ülkenin sanat geleneğine etki etmiştir?
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