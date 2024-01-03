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Tüm Gerçekliğiyle Anlatıyoruz: Yıkanabilir Regl Külodunu Editörlerimiz Sizin İçin Denedi!

etiket Tüm Gerçekliğiyle Anlatıyoruz: Yıkanabilir Regl Külodunu Editörlerimiz Sizin İçin Denedi!

luna
luna - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 18:01

Daha önce hiç yıkanabilir regl külodu denememiş olan editörlerimiz regl dönemindeki gerçek deneyimlerini sizler için paylaştı! 

O zaman yıkanabilir regl külodunu deneyimleyen editörlerimizin yorumlarına bi' bakalım! 👇

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Öncelikle bu ürün nedir, ne değildir diye merak edenler için açıklayalım!

Öncelikle bu ürün nedir, ne değildir diye merak edenler için açıklayalım!

Yıkanabilir regl külodu tampon, ped gibi diğer kadın hijyeni ürünlerine bir yenilik olarak sürdürülebilir ve yenilikçi bir çözüm sunarken %95 pamuk yapısıyla nefes alır ve iç çamaşırı rahatlığı sağlar.

Ayrıca ekstra emici katmanı sayesinde %0’a varan sızıntı sağlarken kullan, yıka ve tekrar kullan özelliğiyle de 50 yıkamaya kadar kullanım sunar.

Bu içerik daha önce yıkanabilir regl külodu denemek isteyip bir türlü karar veremeyenlere çook iyi gelecek!

Aranızda hala kararsız olanlar, regl döneminde konfor alanından çıkamadığı için yeni ürünleri denemeye çekinenler varsa editörlerimizin deneyimlerini okumanızı tavsiye ederiz!

Haydi o zaman editörlerimizin yorumlarına bakalım!

Miray;

Tatlı bir itirafta bulunmalıyım; Kotex yıkanabilir regl külodunu kullanmaya başlamadan önce içimde bazı tereddütler vardı. Daha önce sadece tek kullanımlık kadın hijyen ürünleriyle tanışmıştım ve yıkanabilir regl külodu gibi sürdürülebilir bir ürünü deneyimlemek benim için yeni bir şeydi. Fakat, bu ürünün yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir bir iç astarla tasarlanmış olması, beni mutlu edip içimde deneyimleme hevesi oluşturdu, çünkü uzun vadede bütçe dostu olacağına dair büyük bir umut taşıyordu. 

Ürünü kullanmadan önce özellikle sızdırmazlık konusundaki endişelerim vardı, ancak iç çamaşırı inceliğinde olmasına rağmen sızdırmazlık konusunda hiçbir sorun yaşamadım. Bu, kesinlikle regl akıntısını emebilen ekstra emici bir katmana sahip olmasından kaynaklanıyor. 

Ayrıca, ürünün çeşitli bedenlere uygun geniş bir yelpazede seçenek sunması, kendime uygun olanı seçerek daha konforlu hissetmeme yardımcı oldu. Sonuç olarak, bu ürünü kullanarak sadece güvenli ve rahat bir regl deneyimi yaşamakla kalmadım, aynı zamanda çevre dostu bir tercih yapmanın da keyfini çıkardım. Ben bu üründen oldukça memnum kaldım diyebilirim! 🥰

Özge;

Ürünü kullanırken ilk başta çekincelerim vardı ama kullandıktan sonra sızdırmazlık konusunda son derece başarılı olduğunu kesin olarak anladım. En yoğun günümde hem gün içinde hareket ederken hem de gece yatarken denedim, iki türlü de sıfır sızıntı yaptı. Yani gece yatarken iç çamaşırını veya yatağı berbat etme gibi riskleri asla yok. 

Ayrıca gün içinde normal pedin çıkardığı haşır huşur sesi çıkarmaması da benim için önemli bir avantajdı. Çünkü özellikle toplum içinde öyle sesin dışarıdan duyulması gibi bir durum söz konusu bile değil. Bir diğer konu da kumaş rahatlığı, kumaşı pamuklu olduğundan yumuşacık ve hassas. Ciltte hiçbir şekilde batma, tahriş falan yapmıyor. Bir de tabii ki yıkanabilir olması ekolojik açıdan çok avantajlı.

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Ayşe;

Ben homeoffice çalışan biri olduğum için evde rahat edebilmek en büyük önceliğim oluyor. Regl dönemlerinde de bu konforu sağlayabilecek bir ürün arayışındaydım. Bu arayışta Kotex'in yıkanabilir regl külodu ile karşılaştım. Ürünü denemeden önce büyük çekincelerim, acabalarım vardı. Ama ürünü deneyince bu 'acaba'ların yerini 'iyi ki'ler aldı.

İlk olarak söylemem gerekiyor ki ürünün kumaşı aşırı rahat. Ben iç çamaşırı seçimlerinde de aşırı seçici davranan biri olarak yıkanabilir regl külodunun bu yanını çok sevdim. İkinici olarak da en beğendiğim diğer bir özellik emici yanı oldu. Ürünü kullanırken 'Acaba kan sızar mı? Koltuğa kan gelir mi?' şüphesini yaşamadım. Bana bu güveni fazlasıyla verdi ürün.

Tek olumsuz yanı olarak yıkama probleminden bahsedebilirim. Gerçi bunu bir olumsuzluk gibi değerlendirmek pek de doğru değil. Her şeyi tek kullanımlık seçmeye o kadar alışmış, doğamızı o kadar kirletmişiz ki, insan yıkanabilir şeylere alışma sürecinde biraz zorlanabiliyor.

Aslı;

Yıkanabilir regl külodunu deneyimlemeden önce daha önce hiç böyle bir ürün denemediğim için inanılmaz heyecanlanmıştım! Çünkü özellikle regl günlerinde dışarıdayken sürekli aklımda pedin taşma durumunun olması beni çok korkutuyordu. Yıkanabilir regl külodunun etkisini görebilmek için özellikle reglimin en yoğun olduğu günde kullanmayı tercih ettim ve şok oldum! 

İlk olarak pedin verdiği rahatsızlık hissi asla yoktu ve normal bir günümdeymiş gibi günlük rutinime devam edebildim. Dört saatten fazla takmama rağmen asla bir taşma olmadı ve kesinlikle koku da yaymadı. Artık regl dönemlerinde hiç stres yapmama gerek yok çünkü Kotex’in yıkanabilir regl külodu sayesinde normal günlerdeki kadar rahat olacağıma eminim!

Müşerref;

Benim regl döneminde aradığım en önemli şey: rahatlık! Regl döneminde birçok dert bünyeyi sarmışken bir de “ped kaydı mı, taştı mı, koku var mı?” gibi dertler beni çok geriyor. Hassas bir cildim de olduğu için bütün pedleri deneyip en sonunda “ben sanırım ped insanı değilim ya!” dedim. 

Yıkanabilir regl külodu ile tanışmam ise bu sitemimden sonra oldu ve iyi ki de oldu! Daha önce herhangi bir regl döneminde bu kadar rahat olmamıştım. Sızma, koku, rahatsızlık hissi vs. hiç yok. Hem rahat hem de çok konforlu olmasıyla regl dönemimin yıldızı artık yıkanabilir regl külodu diyebilirim!

Not: Yıkama konusu kısmı bana biraz zor gelse de kullanım rahatlığını hesaba katınca çok dert edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum!

Ece;

Yıkanabilir regl külodu benim için mükemmel bir deneyim oldu. Açıkçası başlangıçta biraz tereddütlerim vardı. “Nasıl olacak? Sızdırmaz mı? Nasıl temizlenecek?” gibi sorular kafamı oldukça karıştırdı. Giydiğimde tüm soru işaretlerimin cevabını buldum. Daha önce regl dönemlerimde yalnızca ped kullanıyordum şimdi yıkanabilir regl külodunu da döngüme dahil ettim. 

Özellikle yoğun dönemlerde çok büyük bir kurtarıcı. İki ped mi taksam diye düşündüğüm günlerden 'amann nasılsa yıkanabilir regl külodum var!' dediğim günlere geldim. Ped kullanmanın verdiği rahatsızlığı asla hissetmemek de başka bir artısı!

Meryem;

Ben yıkanabilir regl külodunu reglimin 2.gününde giydim. Çok rahattım gün içinde hareketlerimi hiç kısıtlamadı ve pedin verdiği o rahatsızlık hissi asla olmadı. Normal bir günüm nasıl geçiyorsa o rahatlıkla günüme devam ettim. İlk kullandığım zaman sabah 9.30'da taktım ve 14.00 gibi kontrol ettiğimde hafif üstte bir leke vardı. Ancak alta geçmiş bir şey ve en önemlisi de koku yoktu. Rahatlığını ben çok beğendim.

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Anlaşılan o ki editörlerimiz regl dönemini oldukça rahat geçirmiş!

Yıkanabilir regl külodunun rahatlığını fark ettikten sonra editörlerimizin diğer hijyen ürünlerine eli bir daha gidecek mi merak ediyoruz doğrusu!

Siz de yıkanabilir regl külodunu deneyimleyenlerdenseniz, yorumlara bekleniyorsunuz!

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