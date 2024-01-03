Tüm Gerçekliğiyle Anlatıyoruz: Yıkanabilir Regl Külodunu Editörlerimiz Sizin İçin Denedi!
Tüm Gerçekliğiyle Anlatıyoruz: Yıkanabilir Regl Külodunu Editörlerimiz Sizin İçin Denedi!
Daha önce hiç yıkanabilir regl külodu denememiş olan editörlerimiz regl dönemindeki gerçek deneyimlerini sizler için paylaştı!
O zaman yıkanabilir regl külodunu deneyimleyen editörlerimizin yorumlarına bi' bakalım! 👇
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Öncelikle bu ürün nedir, ne değildir diye merak edenler için açıklayalım!
Bu içerik daha önce yıkanabilir regl külodu denemek isteyip bir türlü karar veremeyenlere çook iyi gelecek!
Haydi o zaman editörlerimizin yorumlarına bakalım!
Miray;
Özge;
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Ayşe;
Aslı;
Müşerref;
Ece;
Meryem;
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Anlaşılan o ki editörlerimiz regl dönemini oldukça rahat geçirmiş!
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