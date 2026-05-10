Tülin Şahin, Anneler Günü'nde Kızı İçin Eski Eşiyle Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı

Bu Anneler Günü'nde Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Pınar Yıldız Yüksel, Tülin Şahin'in evine konuk oldu.

Oldukça keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştiren ikili, Tülin Şahin'in yıllar önce ve halen kızının babasıyla yaşadığı sürece dair de konuştu.

Kızı Siena'yla hikayesinin dışarıdan göründüğü gibi olmadığının altını çizen Tülin Şahin, 'Vallahi yani o kadar zorlandım ki. Çok detaya girmeyeceğim, sen de çok fazla deşme. Malum tüm Türkiye biliyor yaşadıklarımı benim. Hamileliğimin ve sonrasının tam keyfini her annenin yaşadığı gibi çıkaramadım malum durumlardan dolayı ve hala da devam ediyor. Tek beni zorlayan bu oldu. Diğer anneler işte nasıl albüm yapsam, duvarını ne renk boyasam falan filan gibi şeylerle meşgulken kafaları, benim bambaşka sorunlarım vardı ve hala da devam ediyor. Dışardan göründüğü gibi değil bizim hikayemiz. Hala dönüp baktığımda diğer annelerin yaşadığı şeyleri ben ne yazık ki yaşayamadım. Tam olarak tarif edebileceğim bir duygu değil, sağ olsun devletimiz hukukumuz adaletimiz, ona güvencim tam. Böyle korunaklı bir şekilde yaşayabiliyoruz hayatımızı. Yaşamamam gereken bir stresi, keyifli olması gereken bir dönemi çok stresli bir şekilde yaşadım ve hala da devam ediyor. Belli etmiyorum kimseye ama içim kızılcık şerbeti galiba. Benim korumam gereken bir çocuk var. Hiçbir anne bu kadar büyük tehlike hissetmese çocuğunu bu denli koruma hissine girmez. Anneler anlayacaktır, cümle bulmakta zorlanıyorum. Hiçbir anne müthiş bir tehlike hissetmese bu denli korumaya girmez' ifadelerini kullandı.

'Böyle olacağı varmış, bu şekilde Allah bana Siena'yı nasip etmiş. Siena bana güç veriyor. Her akşam uyumadan önce 'Anne her şey çok güzel olacak' diyor.' diye de ekledi.