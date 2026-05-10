Tülin Şahin, Anneler Günü'nde Kızı İçin Eski Eşiyle Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.05.2026 - 16:43

Kızı Siena'nın babası, eski eşi Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile oldukça zorlu bir süreç yaşayan Tülin Şahin, o dönem ve halen devam eden sıkıntılarıyla ilgili ilk kez Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Pınar Yıldız Yüksel'e konuştu. Anneler Günü'nde yürek burkan açıklamalarda bulunana Şahin, 'Bizim hikayemiz dışarıdan göründüğü gibi değil' dedi.

Kaynak: Günaydın / Pınar Yıldız Yüksel

Bir döneme damga vuran süper model Tülin Şahin, yıllardır hem podyumların hem de magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor

Modellik kariyerinin yanı sıra televizyon projeleri ve stil sahibi imajıyla adından söz ettiren Şahin, son yıllarda ise özel hayatıyla gündeme gelmişti. Özellikle 2019 yılında dünyaya gelen kızı Siena Leyla’dan sonra hayatı tamamen değişen ünlü model, bu kez anneliği ve eski eşiyle yaşadığı sancılı süreçle konuşulmuştu.

Şahin, şimdilerde 6.5 yaşında olan kızı Siena Leyla'nın babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile uzun süren, karşılıklı suçlamaların yer aldığı şiddetli bir velayet ve şiddet savaşı yaşamıştı. 

Pedro de Noronha'nın kızının gözü önünde kendisini defalarca dövdüğünü, psikolojik şiddet uyguladığını ve kızını kaçırıp fidye isteyeceği yönünde tehditlerde bulunduğunu öne sürmüştü. Çocuğunu babasına göstermeyen Şahin, Pedro de Noronha'nın kendisine açtığı davayla uzun süre uğraşmış, uzun yılların ardından kızının velayetini kendi üstüne almayı, kızına kendi soyadını vermeyi ve babasına uzaklaştırma kararı aldırmayı başarmıştı.

Yaşadıklarının halen devam ettiğini söyleyen Tülin Şahin, kızıyla beraber geçirdikleri zorlu dönem hakkında ilk kez konuştu.

Bu Anneler Günü'nde Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Pınar Yıldız Yüksel, Tülin Şahin'in evine konuk oldu. 

Oldukça keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştiren ikili, Tülin Şahin'in yıllar önce ve halen kızının babasıyla yaşadığı sürece dair de konuştu. 

Kızı Siena'yla hikayesinin dışarıdan göründüğü gibi olmadığının altını çizen Tülin Şahin, 'Vallahi yani o kadar zorlandım ki. Çok detaya girmeyeceğim, sen de çok fazla deşme. Malum tüm Türkiye biliyor yaşadıklarımı benim. Hamileliğimin ve sonrasının tam keyfini her annenin yaşadığı gibi çıkaramadım malum durumlardan dolayı ve hala da devam ediyor. Tek beni zorlayan bu oldu. Diğer anneler işte nasıl albüm yapsam, duvarını ne renk boyasam falan filan gibi şeylerle meşgulken kafaları, benim bambaşka sorunlarım vardı ve hala da devam ediyor. Dışardan göründüğü gibi değil bizim hikayemiz. Hala dönüp baktığımda diğer annelerin yaşadığı şeyleri ben ne yazık ki yaşayamadım. Tam olarak tarif edebileceğim bir duygu değil, sağ olsun devletimiz hukukumuz adaletimiz, ona güvencim tam. Böyle korunaklı bir şekilde yaşayabiliyoruz hayatımızı. Yaşamamam gereken bir stresi, keyifli olması gereken bir dönemi çok stresli bir şekilde yaşadım ve hala da devam ediyor. Belli etmiyorum kimseye ama içim kızılcık şerbeti galiba. Benim korumam gereken bir çocuk var. Hiçbir anne bu kadar büyük tehlike hissetmese çocuğunu bu denli koruma hissine girmez. Anneler anlayacaktır, cümle bulmakta zorlanıyorum. Hiçbir anne müthiş bir tehlike hissetmese bu denli korumaya girmez' ifadelerini kullandı. 

'Böyle olacağı varmış, bu şekilde Allah bana Siena'yı nasip etmiş. Siena bana güç veriyor. Her akşam uyumadan önce 'Anne her şey çok güzel olacak' diyor.' diye de ekledi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
