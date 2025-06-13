Fena Kızdırdı: Tuğçe Kandemir 'Kendinden Daha İyi Şarkıcı' Akımında O İsimleri Geçip Bakın Kimde Durdu!
“Ah Ellerim Kırılaydı”, “Aradan Çok Yıllar Geçti”, “Seni Öptüğüm Sokak” gibi parçalarıyla kalbimizi dağlayan Tuğçe Kandemir, bu kez sosyal medyada viral olan “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımıyla gündemde. Akıma katılan Kandemir; Aleyna Tilki’den Hadise’ye, Demet Akalın’dan Bengü’ye kadar pek çok ünlü ismi birer birer geçti, bakın kimde durdu!
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Tuğçe Kandemir… Aslında hepimizin sosyal medyada ya da radyoda bir şekilde kulağının aşina olduğu o içli sesin sahibi.
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Şöhret basamaklarını hızla çıkan Kandemir, özel hayatında da sürprizlerle dolu bir dönem geçirdi.
Doğum öncesi yaptığı “9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah’ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak” paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.
Şimdilerde yeniden sahnelere dönen Kandemir, sosyal medyada viral olan “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı.
Sosyal medyada bu tercihe tepkiler gecikmedi tabii:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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