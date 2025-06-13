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Fena Kızdırdı: Tuğçe Kandemir 'Kendinden Daha İyi Şarkıcı' Akımında O İsimleri Geçip Bakın Kimde Durdu!

Fena Kızdırdı: Tuğçe Kandemir 'Kendinden Daha İyi Şarkıcı' Akımında O İsimleri Geçip Bakın Kimde Durdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.06.2025 - 15:57

“Ah Ellerim Kırılaydı”, “Aradan Çok Yıllar Geçti”, “Seni Öptüğüm Sokak” gibi parçalarıyla kalbimizi dağlayan Tuğçe Kandemir, bu kez sosyal medyada viral olan “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımıyla gündemde. Akıma katılan Kandemir; Aleyna Tilki’den Hadise’ye, Demet Akalın’dan Bengü’ye kadar pek çok ünlü ismi birer birer geçti, bakın kimde durdu!

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Tuğçe Kandemir… Aslında hepimizin sosyal medyada ya da radyoda bir şekilde kulağının aşina olduğu o içli sesin sahibi.

Tuğçe Kandemir… Aslında hepimizin sosyal medyada ya da radyoda bir şekilde kulağının aşina olduğu o içli sesin sahibi.

2018 yılında “Bu Benim Öyküm” adlı şarkısıyla patlama yaptı ve o günden beri de durmak bilmeden müzik yolculuğuna devam ediyor. Kendine özgü duygusal tonu sayesinde “Seni Öptüğüm Sokak”, “Ah Ellerim Kırılaydı”, “Aradan Çok Yıllar Geçti” gibi parçalarıyla gönüllerde taht kurdu.

Şöhret basamaklarını hızla çıkan Kandemir, özel hayatında da sürprizlerle dolu bir dönem geçirdi.

Şöhret basamaklarını hızla çıkan Kandemir, özel hayatında da sürprizlerle dolu bir dönem geçirdi.

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Abdullah Karatay’dan evlilik teklifi aldı ve sosyal medyada “Evet dedim çocuklar!” diyerek bu anı duyurdu. Düğünse aralık ayında Mersin’de, aile arasında sade ama mutlu bir törenle gerçekleşti.

Ve ardından gelen müjdeli haber: Hamilelik! Kandemir, bu haberi de sosyal medya hesabından “2+” yazısıyla ultrason karesi eşliğinde duyurdu.

Doğum öncesi yaptığı “9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah’ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak” paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

Doğum öncesi yaptığı “9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah’ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak” paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

Oğlu Demir’in doğumuyla birlikte sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara “Zorla okutulan Maşallah! butonuyum” notunu düşerek takipçilerini hem güldürdü hem duygulandırdı. Takipçilerden ise “Allah nazarlardan saklasın” yorumları yağdı.

Gelelim olay yaratan o akıma…

Şimdilerde yeniden sahnelere dönen Kandemir, sosyal medyada viral olan “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı.

Sosyal medyada bu tercihe tepkiler gecikmedi tabii:

Sosyal medyada bu tercihe tepkiler gecikmedi tabii:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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