Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen, Sarma ve Baklava ile Trump'ı Bekliyor

Ankara'da yaşayan Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğu iddiasına ilişkin başlattığı hukuk mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı. Açtığı babalık davasının reddedildiğini belirten Özmen, kararı üst mahkemeye taşıdığını ve ayrıca ABD makamlarına da başvuruda bulunduğunu söyledi.

Kendisini büyüten annesinin yıllar sonra gerçeği anlattığını öne süren Özmen, doğumunun ardından başka bir aileye verildiğini öğrendiğini iddia etti. Trump'ın biyolojik babası olduğuna inandığını ifade eden Özmen, bu iddiasının DNA testiyle netlik kazanmasını istediğini dile getirdi.

Trump'tan herhangi bir maddi beklentisi olmadığını vurgulayan Özmen, tek amacının biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek olduğunu söyledi. Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Trump ile yüz yüze görüşmeyi arzuladığını belirten Özmen, görüşme gerçekleşirse kendisi için yaprak sarma ve baklava hazırladığını, bunları ikram etmek istediğini ifade etti.

Trump'ın kendisini geri çevirmeyeceğine inandığını söyleyen Özmen, yıllardır bu sorunun yanıtını aradığını ve hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini sözlerine ekledi.