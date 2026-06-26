Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen, Sarma ve Baklava ile Trump'ı Bekliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne sürdüğü kişiyle ilgili yıllardır hukuk mücadelesi veren Ankaralı Necla Özmen, iddialarını sürdürmeye devam ediyor. Trump ile yüz yüze görüşmek istediğini belirten Özmen, bir araya gelmeleri halinde kendisine yaprak sarma ve baklava ikram etmek istediğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump'ın NATO zirvesi için Ankara'ya gelmesi Necla Özmen'i de heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hukuk mücadelesini sürdürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın