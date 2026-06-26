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Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen, Sarma ve Baklava ile Trump'ı Bekliyor

Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen, Sarma ve Baklava ile Trump'ı Bekliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 21:47
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ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne sürdüğü kişiyle ilgili yıllardır hukuk mücadelesi veren Ankaralı Necla Özmen, iddialarını sürdürmeye devam ediyor. Trump ile yüz yüze görüşmek istediğini belirten Özmen, bir araya gelmeleri halinde kendisine yaprak sarma ve baklava ikram etmek istediğini ifade etti.

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Trump'ın NATO zirvesi için Ankara'ya gelmesi Necla Özmen'i de heyecanlandırdı.

Hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Ankara'da yaşayan Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğu iddiasına ilişkin başlattığı hukuk mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı. Açtığı babalık davasının reddedildiğini belirten Özmen, kararı üst mahkemeye taşıdığını ve ayrıca ABD makamlarına da başvuruda bulunduğunu söyledi.

Kendisini büyüten annesinin yıllar sonra gerçeği anlattığını öne süren Özmen, doğumunun ardından başka bir aileye verildiğini öğrendiğini iddia etti. Trump'ın biyolojik babası olduğuna inandığını ifade eden Özmen, bu iddiasının DNA testiyle netlik kazanmasını istediğini dile getirdi.

Trump'tan herhangi bir maddi beklentisi olmadığını vurgulayan Özmen, tek amacının biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek olduğunu söyledi. Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Trump ile yüz yüze görüşmeyi arzuladığını belirten Özmen, görüşme gerçekleşirse kendisi için yaprak sarma ve baklava hazırladığını, bunları ikram etmek istediğini ifade etti.

Trump'ın kendisini geri çevirmeyeceğine inandığını söyleyen Özmen, yıllardır bu sorunun yanıtını aradığını ve hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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