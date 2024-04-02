TRT World Editörü, İnsan Kaçakçılığıyla Suçlanan Andrew Tate ile İftar Sofrasında Buluştu
TRT World Editörü, İnsan Kaçakçılığıyla Suçlanan Andrew Tate ile İftar Sofrasında Buluştu
TRT World editörü Yusuf Erim, insan kaçakçılığı ve cinsel istismarla suçlanan eski kick boksçu Andrew Tate (37) ile iftar sofrasında bir araya geldi. Tate ile röportaj yapan Erim paylaşımına 'Hukuki meselelerini, sosyal medyanın geleceğini, jeopolitiği ve çok daha fazlasını kapsayan geniş kapsamlı bir tartışmamız oldu.' notunu düşerek, röportajın TRT World'de yayınlanacağını duyurdu.
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Hakkındaki cinsel istismar ve insan kaçakçılığı iddialarıyla gündemden düşmeyen ve cinsiyetçi ifadeleriyle bilinen eski kick boksçu Andrew Tate, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü sonrası yeniden gündeme geldi.
TRT World’ün editörlerinden Yusuf Erim, Andrew Tate ile bir iftar sofrasında bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erim 'Andrew Tate ile iftar ve özel yemek. Tate hakkındaki yasal süreç, sosyal medyanın geleceği, jeopolitik ve daha birçok konu hakkında konuştuk' dedi.
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