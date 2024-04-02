TRT World Editörü, İnsan Kaçakçılığıyla Suçlanan Andrew Tate ile İftar Sofrasında Buluştu

TRT World editörü Yusuf Erim, insan kaçakçılığı ve cinsel istismarla suçlanan eski kick boksçu Andrew Tate (37) ile iftar sofrasında bir araya geldi. Tate ile röportaj yapan Erim paylaşımına 'Hukuki meselelerini, sosyal medyanın geleceğini, jeopolitiği ve çok daha fazlasını kapsayan geniş kapsamlı bir tartışmamız oldu.' notunu düşerek, röportajın TRT World'de yayınlanacağını duyurdu.