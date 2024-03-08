'Tripkolic' Adıyla Ünlenen Seda Sular Dönmez ve Hakan Dönmez Çifti Bebek Bekledikleri Müjdesini Verdiler

İlk çıktığı yıllardan itibaren popülerliğini koruyan şarkıcı Seda Tripkolic, son dönemlerin en çok merak edilen isimlerinden biri olmuştur. Şarkıları milyonlarca kişi tarafından severek dinlenen Seda Tripkolic ve eşi Hakan Dönmez çifti, bebek beklediklerini müjdesini sevenleriyle paylaştı. 👇