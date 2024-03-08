'Tripkolic' Adıyla Ünlenen Seda Sular Dönmez ve Hakan Dönmez Çifti Bebek Bekledikleri Müjdesini Verdiler
'Tripkolic' Adıyla Ünlenen Seda Sular Dönmez ve Hakan Dönmez Çifti Bebek Bekledikleri Müjdesini Verdiler
İlk çıktığı yıllardan itibaren popülerliğini koruyan şarkıcı Seda Tripkolic, son dönemlerin en çok merak edilen isimlerinden biri olmuştur. Şarkıları milyonlarca kişi tarafından severek dinlenen Seda Tripkolic ve eşi Hakan Dönmez çifti, bebek beklediklerini müjdesini sevenleriyle paylaştı. 👇
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"Gözlerinin Yeşilini Özledim" isimli parça ile harika bir çıkış yakalayan sanatçı Seda Tripkolic, müzik piyasasının sevilen isimlerinden biri.
Bir ara "Seda Tripkolic öldü mü?" soruları ile gündemde kalan ve ailesinin kızlarının 10 gündür kayıp olduğunu bildirmeleri ile hayranları uzun süre kendisinde haber alamamıştı.
Öldüğü iddiaları asılsız çıkan Seda Sular, sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcılardan.
Geçtiğimiz ay menajeri Hakan Dönmez ile dünyaevine girdiğini paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.
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Çok geçmeden bebek müjdesini verdiler. Sevilen çift bu güzel haberi sevenleriyle paylaştı.
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Seda Sular Dönmez bu notla paylaştı.👇
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