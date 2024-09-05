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Trençkot Sezonu Açılıyor! 2024 Trendi Trençkot Model Önerileri

etiket Trençkot Sezonu Açılıyor! 2024 Trendi Trençkot Model Önerileri

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 11:27

Mevsim geçişlerinde dış giyimin vazgeçilmezi olan trençkotlar, stil ve işlevselliği bir araya getiren mükemmel parçalardır. Hem bahar hem de sonbahar aylarında kullanılabilen bu klasik ve zamansız giysiler, şıklığınızın yanı sıra sizi hava değişimlerinden korur. Bu içerikte 2024 trendi trençkot model önerilerini sizlerle paylaşacağız.

Bu içerik 04.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mango Büyük Boy Pamuklu Trençkot

Mango Büyük Boy Pamuklu Trençkot

Pamuklu kumaştan üretilmiş ön tarafında çıtçıtlı düğmeler ve belinde halkalar bulunan bu uzun kollu muhteşem trençkot ile kendinizi hem rahat hem de çok şık hissedeceksiniz. Link burada.

Hepsiburada

Mango Kemerli Klasik Trençkot

Mango Kemerli Klasik Trençkot

Açık mavi rengi ile dikkat çeken bu trençkot  bahar aylarında tercih edilebilecek en şık ve zarif trençkot seçenekleri arasında yer alıyor.Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Mükemmel bir rengi var kalıbı da çok güzel almanızı tavsiye ederim.

Link burada.

Hepsiburada

İpekyol Kristal Taş Şeritli Trençkot

İpekyol Kristal Taş Şeritli Trençkot

Sonbahar ayları için ideal bir seçenek olan, giymekten zevk alacağınız İpekyol trençkotu her giydiğinizde kendinizi özel hissedeceksiniz. Linki burada.

Hepsiburada

Koton Denim Apoletli Kemer Detaylı Trençkot

Koton Denim Apoletli Kemer Detaylı Trençkot

Denim trençkot, günlük kullanım için mükemmel bir seçenektir. Hem tişörtlerle hem de pantolonlar ve gömleklerle rahatça kombinlenebilir.Denim kumaşı sonbahar gibi mevsim geçişlerinde rahat bir koruma sağlar. Aynı zamanda hafif bir dış giyim parçası olarak kullanılabilir. Linki burada.

Hepsiburada

Mango Deri Görünümlü Trençkot

Mango Deri Görünümlü Trençkot

Hem şık hem de modern bir görünüm sunan Mango deri görünümlü trençkot hem günlük kullanım için hem de özel davetler için uygun bir dış giyim alternatifidir. Kalitesi ile dikkat çeken bu ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

Hepsiburada
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Pierre Cardin Kadın Kum Regular Fit Trençkot

Pierre Cardin Kadın Kum Regular Fit Trençkot

Pierre Cardin’in kadın kum rengindeki regular fit trençkotu sıcak ve nötr bir ton olarak birçok kıyafetle uyum sağlar. Hem günlük hem de resmi kombinlerde rahatlıkla kullanılabilir. Linki burada.

Hepsiburada

Pierre Cardin Kadın Kum Trençkot

Pierre Cardin Kadın Kum Trençkot

Bahar aylarında kısa boy trençkot tercih edenler. Bu ürünü çok seveceksiniz.Kalitesi ve şıklığı ile göz dolduran bu ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

Hepsiburada

Mango Büyük Boy Deri Görünümlü Trençkot

Mango Büyük Boy Deri Görünümlü Trençkot

Mango markasına ait deri görünümlü bu trençkot ile sonbaharda hem şık hem de konforlu hissedeceksiniz. Her kombine uyum sağlayabilecek bu ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

Hepsiburada

Twist Çizgi Desen Mix Trençkot

Twist Çizgi Desen Mix Trençkot

Twist Çizgi Desen Mix Trençkot, klasik trençkot tasarım unsurlarını korurken  desenli yapısı trençkotu daha dinamik bir hale getirmiş. Farklı bir trençkot modeli arayanlar link burada.

Hepsiburada

Mango Kemerli Klasik Trençkot

Mango Kemerli Klasik Trençkot

Mango markasının sevilen trençkot modellerinden olan bu ürün sonbahara uygun rengi ile kullanıcılar tarafından en beğenilenler arasında yer alıyor. Detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

Hepsiburada
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Koton Uzun Oversize Trençkot

Koton Uzun Oversize Trençkot

Kruvaze düğmeli ve kuşak detaylı siyah trençkot sonbahar kombinlerinizi tamamlamada işinizi kolaylaştıracak. Linki burada.

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