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Trabzonspor Ligi Üçüncü Bitirmeyi Garantiledi! Bordo-Mavililer Başakşehir'i 1-0 Mağlup Etti

Trabzonspor Ligi Üçüncü Bitirmeyi Garantiledi! Bordo-Mavililer Başakşehir'i 1-0 Mağlup Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.05.2024 - 21:09

Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi. Bordo-mavililer, ligin bitimine bir hafta kala sezonu üçüncü tamamlamayı garantiledi.

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Süper Lig'in 37. haftası, üçüncülük mücadelesine sahne oldu. Lig dördüncüsü Başakşehir, üçüncü sıradaki Trabzonspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 37. haftası, üçüncülük mücadelesine sahne oldu. Lig dördüncüsü Başakşehir, üçüncü sıradaki Trabzonspor'u ağırladı.

Karadeniz ekibi, Paul Onuachu'nun 45+2. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Karadeniz ekibi, Paul Onuachu'nun 45+2. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Abdullah Avcı ve öğrencileri, puanını 64'e yükselterek ligde bitime bir hafta kala sezonu üçüncü bitirmeyi garantiledi. Başakşehir ise 58 puanda kalarak dördüncü sıradaki yerini korudu.

Abdullah Avcı ve öğrencileri, puanını 64'e yükselterek ligde bitime bir hafta kala sezonu üçüncü bitirmeyi garantiledi. Başakşehir ise 58 puanda kalarak dördüncü sıradaki yerini korudu.
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