Trabzonspor Ligi Üçüncü Bitirmeyi Garantiledi! Bordo-Mavililer Başakşehir'i 1-0 Mağlup Etti
Trabzonspor Ligi Üçüncü Bitirmeyi Garantiledi! Bordo-Mavililer Başakşehir'i 1-0 Mağlup Etti
Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi. Bordo-mavililer, ligin bitimine bir hafta kala sezonu üçüncü tamamlamayı garantiledi.
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Süper Lig'in 37. haftası, üçüncülük mücadelesine sahne oldu. Lig dördüncüsü Başakşehir, üçüncü sıradaki Trabzonspor'u ağırladı.
Karadeniz ekibi, Paul Onuachu'nun 45+2. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Abdullah Avcı ve öğrencileri, puanını 64'e yükselterek ligde bitime bir hafta kala sezonu üçüncü bitirmeyi garantiledi. Başakşehir ise 58 puanda kalarak dördüncü sıradaki yerini korudu.
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