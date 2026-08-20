Trabzonspor - Ferencvaros Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi? Trabzonspor - Ferencvaros Maçı Saat Kaçta?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Macaristan temsilcisiyle oynanacak olan kritik mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un performansı için taraftarlar oldukça heyecanlı.

Peki Trabzonspor Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanald?