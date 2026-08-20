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Trabzonspor - Ferencvaros Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi? Trabzonspor - Ferencvaros Maçı Saat Kaçta?

Trabzonspor - Ferencvaros Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi? Trabzonspor - Ferencvaros Maçı Saat Kaçta?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 16:42
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Macaristan temsilcisiyle oynanacak olan kritik mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un performansı için taraftarlar oldukça heyecanlı.

Peki Trabzonspor Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanald?

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Trabzonspor Ferencvaros Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trabzonspor Ferencvaros Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, taraftarı önünde Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşma, Papara Park'ta oynanacak.

Trabzonspor Ferencvaros maçı bugün (20 ağustos) Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. 

Bordo-mavililer, Macaristan'da oynanacak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Ferencvaros Rövanş Maçı Ne Zaman?

Eşleşmenin ikinci maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Budapeşte'de oynanacak.

Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Trabzonspor Ferencvaros Maçı ATV'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı Hırvat hakem Igor Pajac yönetecek.

Trabzonspor Ferencvaros Muhtemel İlk 11'ler

Trabzonspor Ferencvaros Muhtemel İlk 11'ler

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Melih, Salah, Malinovskyi, Saviolo (Aral), Onuachu.

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf, Joseph.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Ferencvaros karşılaşmasında bordo-mavili formayla Trabzon'daki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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