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Trabzonspor, Evinde Freiburg'a 1-0 Mağlup Olarak Thomas Reis'le İlk Mağlubiyetini Aldı

Trabzonspor, Evinde Freiburg'a 1-0 Mağlup Olarak Thomas Reis'le İlk Mağlubiyetini Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 22:34
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Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Freiburg'u konuk ettiği karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. İlk yarıda Kübler'in golüne engel olamayan bordo-mavililer, ikinci yarıdaki çabalarına rağmen skoru değiştiremedi ve Thomas Reis yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı.

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Erken gol moralleri bozdu.

Erken gol moralleri bozdu.

İlk yarıda Freiburg, 14. dakikada Kübler'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekipte Matanovic ve Grifo ile etkili ataklar geliştiren Freiburg, başka gol fırsatları da yakaladı. Temsilcimiz Trabzonspor ekip ise Muçi ve Salah ile şansını denedi ancak aradığı golü bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı Freiburg'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda beklenen gol gelmedi.

İkinci yarıda beklenen gol gelmedi.

Trabzonspor yine Muçi, Salah ve Onuachu ile rakip kaleye oyunu yıkmaya çalıştı. Ancak son paslar ve son vuruşlar etkili olmayınca istediğimiz golü bir türlü bulamadık. Freiburg is skoru korumak için yaptığı hamlelerde başarılı oldu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuç Trabzonspor'un hem Konferans Ligi'nde hem de Thomas Reis yönetiminde ilk mağlubiyeti oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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