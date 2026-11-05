Trabzonspor, Evinde Freiburg'a 1-0 Mağlup Olarak Thomas Reis'le İlk Mağlubiyetini Aldı
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Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Freiburg'u konuk ettiği karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. İlk yarıda Kübler'in golüne engel olamayan bordo-mavililer, ikinci yarıdaki çabalarına rağmen skoru değiştiremedi ve Thomas Reis yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı.
Erken gol moralleri bozdu.
İkinci yarıda beklenen gol gelmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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