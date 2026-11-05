Trabzonspor, Evinde Freiburg'a 1-0 Mağlup Olarak Thomas Reis'le İlk Mağlubiyetini Aldı

Trabzonspor yine Muçi, Salah ve Onuachu ile rakip kaleye oyunu yıkmaya çalıştı. Ancak son paslar ve son vuruşlar etkili olmayınca istediğimiz golü bir türlü bulamadık. Freiburg is skoru korumak için yaptığı hamlelerde başarılı oldu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuç Trabzonspor'un hem Konferans Ligi'nde hem de Thomas Reis yönetiminde ilk mağlubiyeti oldu.