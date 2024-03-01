Toyota Fiyat Listesi Mart 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux Güncel Fiyatlar

Şubat ayında kampanya dahilinde 1 milyon 60 bin lira seviyelerinden satışa sunulan Corolla, yeni ayda zamlandı. Yine kampanya ile alıcılarının karşısına çıkan model, 1 milyon 199 bin liradan başlayan fiyatlarla listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, mart ayına özel sınırlı sayıda kampanyalı anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.