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Toyota Fiyat Listesi Mart 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux Güncel Fiyatlar

Toyota Fiyat Listesi Mart 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux Güncel Fiyatlar

Toyota
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.03.2024 - 14:37

Otomobil dünyasının en popüler markalarından biri olan Toyota, mart ayı fiyat listesini açıkladı. Japon devinde yeni aya özel kampanyalar göze çarparken fiyatlar, şubat ayına kıyasla yükselişe geçti. Peki Corolla, Yaris, Camry, CH-R ve Hillux ne kadar oldu? İşte, Toyota'nın Mart 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Toyota fiyat listesi

Toyota fiyat listesi

Şubat ayında kampanya dahilinde 1 milyon 60 bin lira seviyelerinden satışa sunulan Corolla, yeni ayda zamlandı. Yine kampanya ile alıcılarının karşısına çıkan model, 1 milyon 199  bin liradan başlayan fiyatlarla listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, mart ayına özel sınırlı sayıda kampanyalı anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Toyota Corolla fiyat listesi Mart 2024

Toyota Corolla fiyat listesi Mart 2024

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.199.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.272.500 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.347.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.439.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.539.500 TL

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.504.500 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.559.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.600.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.718.000 TL

Toyota Corolla Cross fiyat listesi Mart 2024

Toyota Corolla Cross fiyat listesi Mart 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.637.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.684.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.840.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.960.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 1.988.500 TL

Toyota CH-R fiyat listesi Mart 2024

Toyota CH-R fiyat listesi Mart 2024

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.599.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 1.785.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 1.890.000 TL

Toyota Yaris fiyat listesi Mart 2024

Toyota Yaris fiyat listesi Mart 2024

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.066.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.136.500 TL

  • 1.5 Flame Multidrive S 1.157.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.208.500 TL

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Toyota Camry fiyat listesi Mart 2024

Toyota Camry fiyat listesi Mart 2024
  • 2.5 Hybrid Passion e-CVT 3.800.000 TL

Toyota RAV4 fiyat listesi Mart 2024

Toyota RAV4 fiyat listesi Mart 2024

  • 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 2.724.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 2.996.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.141.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 3.149.000 TL

Toyota Hillux fiyat listesi Mart 2024

Toyota Hillux fiyat listesi Mart 2024

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure 1.700.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 1.650.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T 1.772.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 1.890.000 TL

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