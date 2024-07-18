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Totem mi? Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu Eski Saç Rengine Geri Döndü!

Totem mi? Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu Eski Saç Rengine Geri Döndü!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 14:56

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı smaçörlerinden Tuğba Şenoğlu, Olimpiyat Oyunları öncesinde saç renginde değişikliğe gitti. 26 yaşındaki yıldız voleybolcunun yeni tarzı, hayranları ve takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı. Şenoğlu'nun kararı, sosyal medyada ilgi topladı.

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Milletler Ligi'ndeki Japonya ve Sırbistan maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Şenoğlu, bu kez sahadaki başarısıyla değil, yeni saç rengiyle gündemde.

Milletler Ligi'ndeki Japonya ve Sırbistan maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Şenoğlu, bu kez sahadaki başarısıyla değil, yeni saç rengiyle gündemde.

Sultanları Ligi'nde 2023-2024 sezonunu Kuzeyboru forması ile geçiren milli voleybolcu, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları öncesi saç rengini değiştirdi.

Sultanları Ligi'nde 2023-2024 sezonunu Kuzeyboru forması ile geçiren milli voleybolcu, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları öncesi saç rengini değiştirdi.

26 yaşındaki başarılı isim, kızıl renge geri döndü.

26 yaşındaki başarılı isim, kızıl renge geri döndü.

Şenoğlu, saçını boyattığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 👇

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