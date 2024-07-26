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Törende İlginç Anlar: Marie Antoinette’in Hapsedildiği Conciergerie Binasında Kesik Başlı Mankenler Yer Aldı

Törende İlginç Anlar: Marie Antoinette’in Hapsedildiği Conciergerie Binasında Kesik Başlı Mankenler Yer Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 00:22 Son Güncelleme: 27.07.2024 - 00:30

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2024 Paris Olimpiyatları başladı. Açılış seromonisi görkemli anlara sahne oldu. Dünyanın dört bir yanından sporcular, açılış seromonisinde yerini aldı.

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Fransa kraliçesi Marie Antoinette’in devrim döneminde hapsedildiği ve ardından idama götürüldüğü Conciergerie binasında ilginç bir gösteri yapıldı.

Fransa kraliçesi Marie Antoinette’in devrim döneminde hapsedildiği ve ardından idama götürüldüğü Conciergerie binasında ilginç bir gösteri yapıldı.

Fransız metal grubu Gojira'nın, sahnesini pencerelerde kesik başlı mankenlerle açtığı gösteri olimpiyatların en ilginç anları arasında şimdiden yerini aldı.

Fransız metal grubu Gojira'nın, sahnesini pencerelerde kesik başlı mankenlerle açtığı gösteri olimpiyatların en ilginç anları arasında şimdiden yerini aldı.

Bu gösteri akıllara, Fransız İhtilali'nde başları kesilen kraliyet ailesini getirdi.

İşte o gösteri;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Kzlt

"Kral XVI. Louis'in torunlarıyız" demiyorlar. Fransa halkının özgürlüğünün kraliyet ailesinin kellesinden geçtiğini bilerek devrimlerine sahip çıkıyorlar. Ne... Devamını Gör

burhan altintop

biz buyuz diyorlar