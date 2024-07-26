Törende İlginç Anlar: Marie Antoinette’in Hapsedildiği Conciergerie Binasında Kesik Başlı Mankenler Yer Aldı

Kanada'da Eşcinsel Bir Çift LGBTİ Karşıtı Eylem Yapan Bir Grubun Önünde Öpüştü

Sosyal Medya Fenomenleri Musa Gök ve Sua Son'dan Filenin Sultanları'na Duygulandıran Şarkı

Konya'da Bir Teyze Sokak Köpekleri Meselesine Öfkesini Dile Getirdi: "Ya Ölürüm, Ya Öldürürüm"