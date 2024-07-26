Törende İlginç Anlar: Marie Antoinette’in Hapsedildiği Conciergerie Binasında Kesik Başlı Mankenler Yer Aldı

2024 Paris Olimpiyatları başladı. Açılış seromonisi görkemli anlara sahne oldu. Dünyanın dört bir yanından sporcular, açılış seromonisinde yerini aldı.
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Fransa kraliçesi Marie Antoinette’in devrim döneminde hapsedildiği ve ardından idama götürüldüğü Conciergerie binasında ilginç bir gösteri yapıldı.
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Fransız metal grubu Gojira'nın, sahnesini pencerelerde kesik başlı mankenlerle açtığı gösteri olimpiyatların en ilginç anları arasında şimdiden yerini aldı.
İşte o gösteri;
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"Kral XVI. Louis'in torunlarıyız" demiyorlar. Fransa halkının özgürlüğünün kraliyet ailesinin kellesinden geçtiğini bilerek devrimlerine sahip çıkıyorlar. Ne... Devamını Gör
biz buyuz diyorlar