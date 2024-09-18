Instagram Kullanıcısı Atatürk Paylaşımından Dolayı Hikayesinin Kaldırıldığını İddia Etti
Instagram Kullanıcısı Atatürk Paylaşımından Dolayı Hikayesinin Kaldırıldığını İddia Etti
BTK, Ağustos ayında Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı bulunan Instagram'ı erişime kapattı. 9 günün ardından Meta yetkilileriyle bazı anlaşmalar sağlanmış, Instagram da yeniden kullanıma açılmıştı.
'AOG' isimli bir Instagram sayfası, Atatürk'ü paylaştıkları hikayelerinin Instagram tarafından kaldırıldığını, hikayenin ‘topluluk kurallarına’ aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını iddia etti.
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2 Ağustos sabahında BTK tarafından erişime kapatılan Instagram, 9 günün ardından kullanıma açıldı.
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Hükümet yetkilileri, Meta'nın şartları kabul etmesi gerektiğini pek çok belirtmişti.
AOG isimli bir Instagram hesabı ise, Instagram hikayesinde Atatürk'ü paylaştığını ancak bu hikayenin Instagram tarafından kaldırıldığını iddia etti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının "topluluk kurallarına" aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddia edildi.
"Görünüşe göre tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaştın, gönderdin, bunları övdün veya takip ettin."
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