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Instagram Kullanıcısı Atatürk Paylaşımından Dolayı Hikayesinin Kaldırıldığını İddia Etti

Instagram Kullanıcısı Atatürk Paylaşımından Dolayı Hikayesinin Kaldırıldığını İddia Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.09.2024 - 13:18 Son Güncelleme: 18.09.2024 - 13:24

BTK, Ağustos ayında Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı bulunan Instagram'ı erişime kapattı. 9 günün ardından Meta yetkilileriyle bazı anlaşmalar sağlanmış, Instagram da yeniden kullanıma açılmıştı.

'AOG' isimli bir Instagram sayfası, Atatürk'ü paylaştıkları hikayelerinin Instagram tarafından kaldırıldığını, hikayenin ‘topluluk kurallarına’ aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını iddia etti.

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2 Ağustos sabahında BTK tarafından erişime kapatılan Instagram, 9 günün ardından kullanıma açıldı.

2 Ağustos sabahında BTK tarafından erişime kapatılan Instagram, 9 günün ardından kullanıma açıldı.

Kullanıcıların tepkisini çeken Instagram yasağının ardından, Türkiye ve Meta yetkilileri arasında görüşmeler sağlanmıştı.

Hükümet yetkilileri, Meta'nın şartları kabul etmesi gerektiğini pek çok belirtmişti.

Hükümet yetkilileri, Meta'nın şartları kabul etmesi gerektiğini pek çok belirtmişti.

Instagram'ın ilk etapta katalog suçlar kapsamına uymadığı için yasaklandığı açıklanmıştı. Buna göre, Meta'nın kabul ettiği maddeler arasında aşağıdaki şartlar yer alıyor;

- Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak.

- Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek.

- Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak.

- PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak.

- Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak.

AOG isimli bir Instagram hesabı ise, Instagram hikayesinde Atatürk'ü paylaştığını ancak bu hikayenin Instagram tarafından kaldırıldığını iddia etti.

AOG isimli bir Instagram hesabı ise, Instagram hikayesinde Atatürk'ü paylaştığını ancak bu hikayenin Instagram tarafından kaldırıldığını iddia etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının "topluluk kurallarına" aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddia edildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının "topluluk kurallarına" aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddia edildi.

"Görünüşe göre tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaştın, gönderdin, bunları övdün veya takip ettin."

"Görünüşe göre tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaştın, gönderdin, bunları övdün veya takip ettin."
twitter.com
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