Instagram Kullanıcısı Atatürk Paylaşımından Dolayı Hikayesinin Kaldırıldığını İddia Etti

Instagram'ın ilk etapta katalog suçlar kapsamına uymadığı için yasaklandığı açıklanmıştı. Buna göre, Meta'nın kabul ettiği maddeler arasında aşağıdaki şartlar yer alıyor;

- Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak.

- Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek.

- Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak.

- PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak.

- Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak.