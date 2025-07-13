Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca! Ağaçlar Nereye?
Her yaz, bir yangın haberi düşüyor ekranlarımıza.
Sonra bir diğeri.
Sonra bir diğeri daha.
O güzelim çam ormanları, serin gölgeler, kuş yuvaları, kaplumbağa yolları birer birer kül oluyor.
Dumanın altında boğulan sadece doğa değil; biziz, geleceğimiz, çocuklarımızın nefesi.
Farkına varmayıp da öğrenemediklerimiz.
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