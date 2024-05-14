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TL Mevduat Faizlerinde Vergi Sonrası Düşüş Başladı, Vadeler Uzadı!

TL Mevduat Faizlerinde Vergi Sonrası Düşüş Başladı, Vadeler Uzadı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.05.2024 - 09:51

Mevduat ile katılım hesaplarında stopaj oranı 2,5 puan artırılırken, faiz getirili yatırım fonlarına da getirilen yüzde 7,5 stopaj oranı sonrası mevduat faizleri geriledi. Vadelerde de TL mevduat 3 aydan 6 ay çıkmaya başladı.

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Faizlerdeki yükselişle TL mevduatlar mevduat içindeki payını artırırken, faiz oranları geriliyor.

Faizlerdeki yükselişle TL mevduatlar mevduat içindeki payını artırırken, faiz oranları geriliyor.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, TL mevduat gelirlerine uygulanan stopaj oranları artırılırken, bankalarda TL mevduat faizlerinde düşüş de hızlandı. 

Nisan ayı ortasında yüzde 50’nin üzerine çıkan TL mevduat faizleri stopaj oranlarındaki artışla yüzde 50’nin altına geriledi.

3 aya kadar vadeli TL mevduat için yüksek meblağlara uygulanan yüzde 55'in üzerindeki faiz oranları yüzde 45’e, düşük tutarlı hesaplardaki yüzde 50,5 seviyesindeki mevduat faizi de yüzde 41'e kadar geriledi.

3 aya kadar vadeli TL mevduat için yüksek meblağlara uygulanan yüzde 55'in üzerindeki faiz oranları yüzde 45’e, düşük tutarlı hesaplardaki yüzde 50,5 seviyesindeki mevduat faizi de yüzde 41'e kadar geriledi.

18 Nisan itibarıyla 50 bin TL altındaki tutara 32 gün vadeli standart TL mevduat faiz oranı yüzde 49 olan bir bankada, 45 bin lira yatıran bir yatırımcı 96,4 lira stopaj kesintisiyle 1.831,5 lira faiz geliri aldı.

12 Mayıs'ta faiz oranı 8 puan gerilerken, stopaj kesintisi 120,7 lira olunca, yatırımcı 1.492,13 lira faiz geliri elde etti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunduğu 2024 yılı ikinci Enflasyon Raporu’nda büyük ve düşük tutarlı mevduatların incelemesi yayımladı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunduğu 2024 yılı ikinci Enflasyon Raporu’nda büyük ve düşük tutarlı mevduatların incelemesi yayımladı.

100 bin lira altı ile 1 milyon lira üzerinde olan mevduat faizlerinin son 10 yıllık seyrinde düşük tutara düşük faiz verildiği görüldü.

2014-2022 yılları arasında düşük ve yüksek montanlı mevduatların faizleri arasındaki fark 3,7 puan olurken, 2023 yılı sonrasında faiz farkının açıldığı görüldü. 5 Nisan itibarıyla fark yüzde 13,6 puana çıktı.

TL mevduatların vadeleri de faiz oranları daha avantajlı olasıyla uzadı.

TL mevduatların vadeleri de faiz oranları daha avantajlı olasıyla uzadı.

Sözcü'de Tolga Uğur'un haberine göre, artan faizlerle TL mevduata yeniden yönelim olurken, vadeler de uzamaya başladı. 

Uzun vadeli TL mevduatlardaki tutar 10 ay içinde 1,3 trilyon liradan 1,8 trilyon liranın üzerine çıktı. 

Yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar 6 ay ve üzeri mevduatlara yönelirken, TCMB haftalık verilerine göre 3 Mayıs haftasında 3 aya kadar vadeli mevduat ortalama faizi yüzde 68,03 olurken, 6 aya kadar olan vadeli TL mevduatın ortalama faizi yüzde 63,9 oldu.

BDDK verilerine göre de 14 trilyon 287 milyar lira olan toplam mevduatın, 8 trilyon 357 milyar lirası TL cinsinden.

BDDK verilerine göre de 14 trilyon 287 milyar lira olan toplam mevduatın, 8 trilyon 357 milyar lirası TL cinsinden.

6 ay ve üzerindeki TL mevduatların toplam mevduat içerisindeki payı, 2023'ün mayıs ayında yüzde 8,1 seviyesindeyken, 2024 mart ayında yüzde 21,5 oranında oldu.

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