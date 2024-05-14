TL Mevduat Faizlerinde Vergi Sonrası Düşüş Başladı, Vadeler Uzadı!

Sözcü'de Tolga Uğur'un haberine göre, artan faizlerle TL mevduata yeniden yönelim olurken, vadeler de uzamaya başladı.

Uzun vadeli TL mevduatlardaki tutar 10 ay içinde 1,3 trilyon liradan 1,8 trilyon liranın üzerine çıktı.

Yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar 6 ay ve üzeri mevduatlara yönelirken, TCMB haftalık verilerine göre 3 Mayıs haftasında 3 aya kadar vadeli mevduat ortalama faizi yüzde 68,03 olurken, 6 aya kadar olan vadeli TL mevduatın ortalama faizi yüzde 63,9 oldu.