TL Mevduat Faizlerinde Vergi Sonrası Düşüş Başladı, Vadeler Uzadı!
TL Mevduat Faizlerinde Vergi Sonrası Düşüş Başladı, Vadeler Uzadı!
Mevduat ile katılım hesaplarında stopaj oranı 2,5 puan artırılırken, faiz getirili yatırım fonlarına da getirilen yüzde 7,5 stopaj oranı sonrası mevduat faizleri geriledi. Vadelerde de TL mevduat 3 aydan 6 ay çıkmaya başladı.
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Faizlerdeki yükselişle TL mevduatlar mevduat içindeki payını artırırken, faiz oranları geriliyor.
3 aya kadar vadeli TL mevduat için yüksek meblağlara uygulanan yüzde 55'in üzerindeki faiz oranları yüzde 45’e, düşük tutarlı hesaplardaki yüzde 50,5 seviyesindeki mevduat faizi de yüzde 41'e kadar geriledi.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunduğu 2024 yılı ikinci Enflasyon Raporu’nda büyük ve düşük tutarlı mevduatların incelemesi yayımladı.
TL mevduatların vadeleri de faiz oranları daha avantajlı olasıyla uzadı.
BDDK verilerine göre de 14 trilyon 287 milyar lira olan toplam mevduatın, 8 trilyon 357 milyar lirası TL cinsinden.
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