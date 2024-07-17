Titizlik Seviyeni 10 Üstünden Puanlıyoruz!
Titizlik Seviyeni 10 Üstünden Puanlıyoruz!
Ortamlarda titizliğinle övünüyorsan, testi çöz bakalım ne kadar titiz olduğunu söyleyelim! 👇
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1. Evine misafir geleceği zaman ne yaparsın?
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2. Yemek yaparken mutfakta ne kadar düzenli olursun?
3. Temizlik malzemelerini ne sıklıkla değiştirirsin?
4. Birisi odanı karıştırsa ne yaparsın?
5. Haftalık temizlik rutinin nasıldır?
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