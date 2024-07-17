Titizlik Seviyeni 10 Üstünden Puanlıyoruz!

Titizlikle aran pek yok gibi görünüyor. Temizlik senin için öncelikli bir konu değil ve günlük hayatın bu konuya fazla zaman ayırmıyorsun. Dağınıklık ve düzensizlik senin için sorun teşkil etmiyor. Belki de biraz daha düzenli olmak, yaşam kaliteni artırabilir!