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Titizlik Seviyeni 10 Üstünden Puanlıyoruz!

etiket Titizlik Seviyeni 10 Üstünden Puanlıyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 10:22

Ortamlarda titizliğinle övünüyorsan, testi çöz bakalım ne kadar titiz olduğunu söyleyelim! 👇

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1. Evine misafir geleceği zaman ne yaparsın?

2. Yemek yaparken mutfakta ne kadar düzenli olursun?

3. Temizlik malzemelerini ne sıklıkla değiştirirsin?

4. Birisi odanı karıştırsa ne yaparsın?

5. Haftalık temizlik rutinin nasıldır?

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6. Evindeki en dağınık yer neresi?

7. Misafirler giderken evin durumu nasıl olur?

8. Son olarak, evcil hayvanın varsa, onun eşyalarını nasıl temizlersin?

1-3 puan: Titizlikten uzak!

Titizlikle aran pek yok gibi görünüyor. Temizlik senin için öncelikli bir konu değil ve günlük hayatın bu konuya fazla zaman ayırmıyorsun. Dağınıklık ve düzensizlik senin için sorun teşkil etmiyor. Belki de biraz daha düzenli olmak, yaşam kaliteni artırabilir!

3-5 puan: Orta karar titizlik!

Titizliğe biraz önem veriyorsun ama hayatını buna göre şekillendirmiyorsun. Temizlik yapmayı seviyorsun ama her zaman bu konuda disiplinli olamıyorsun. Ara sıra temizlik yaparak evinizin düzenini koruyorsun. Belki daha sistemli bir yaklaşım, işlerini kolaylaştırabilir!

5-8 puan: Titiz ve düzenli!

Titizlik senin için önemli ve hayatının bir parçası. Düzenli ve temiz bir ortamda yaşamayı seviyorsun. Temizlik yapmaktan kaçınmıyorsun ve bu konuda oldukça titiz davranıyorsun. Evini her zaman temiz tutmak için çaba harcıyorsun ve bu da sana huzur veriyor.

8-10 puan: Mükemmelliyetçi titizlik!

Titizlik senin ikinci adın! Her şeyin düzenli ve temiz olması senin için çok önemli. Detaylara çok dikkat ediyorsun ve her zaman en üst düzeyde temizlik yapıyorsun. Misafirlerin evinin düzenine ve temizliğine hayran kalıyor. Belki de biraz rahatlayıp, mükemmeliyetçi yapını gevşetmek iyi olabilir!

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