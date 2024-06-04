Tır Şoförü Ezgi Mola'dan Sevgi İlacı Alan Düvenci'ye 4 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Tır Şoförü Ezgi Mola'dan Sevgi İlacı Alan Düvenci'ye 4 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Ceyda Düvenci sevgi ilacı aldı.
Cemalcan Canseven araba yıkadı.
Kerem Bürsin yeni yaşını kutladı.
Kerimcan Durmaz havuza girip serinledi.
Ezgi Mola tır şoförlüğü yaptı.
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Tuba Büyüküstün süslenip püslendi.
Kenan Doğulu spor yaptı.
Tuba Ünsal güzel havanın tadını çıkarttı.
Hande Erçel ödül gecesinden pozlarını paylaştı.
Yasemin Şefkatli bebişlerinin ayaklarını öptü.
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