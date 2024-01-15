TİP'ten Gökhan Zan'a 'Başkan Adaylığı' Teklifi: 'Erkan Baş Aramış...'
TİP'ten Gökhan Zan'a 'Başkan Adaylığı' Teklifi: 'Erkan Baş Aramış...'
Gazeteci İsmail Küçükkaya, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan'ı arayarak 'Bizim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olur musun?' dediğini söyledi.
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki pek çok ile zarar veren 6 Şubat depremi sonrası İYİ Parti'den vekil adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, meclise girememesi sonrası aralık ayında partiden istifa etmişti.
İstifa kararına neden olarak 'Amacım Hataylıların sesini mecliste duyurabilmekti' diyen Zan, 'Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını gördüm' ifadelerini kullanmıştı.
Gökhan Zan ile ilgili yeni bir iddia Halk TV'de sabah haberlerini sunan yapan gazeteci İsmail Küçükkaya'dan geldi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Gökhan Zan'a adaylık için teklif götürdüğünü söyleyen Küçükkaya, "TİP Genel Başkanı aramış, 'Bizim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olur musun?' diye" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin de Gökhan Zan'ı adaylık için aradığını söyleyen Küçükkaya, 'Daha sonra Meral Akşener aratmış. Kürşad Zorlu aramış. Hem sözleri için değerlendirmelerde bulunmuş. Hem de adaylık yoklaması yapmış' ifadelerini kullandı.
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