Mustafa Destici, Birden Ortadan Kaybolan "Özerklik" Tweet’i Hakkında Açıklama Yaptı
Mustafa Destici, Birden Ortadan Kaybolan "Özerklik" Tweet’i Hakkında Açıklama Yaptı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çözüm süreci ile ilgili attığı iddia edilen 2012 tarihli 'özerklik' tweeti için açıklama yaptı. Destici tweet'in gerçek olmadığını savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'nin 9 askerin şehit olmasının ardından gündem olan “Özerkliği kabul edebiliriz” tweeti bir anda büyük tartışma çıkarmıştı.
Gelen tepkilerden sonra açıklama yapan Destici, tweet’in sahte olduğunu öne sürdü. Destici, kendine saldırdığını iddia ettiği kişileri de ‘not’ ettiğini açıkladı.
Destici paylaşımında, "Bu sahtekarlığın planlayıcıları ve aracılarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.
Destici bu süreçte ayrıca Aralarında SOL Parti, CHP, DEM Parti, TİP, İYİ Parti gibi partilerin logolarının yer aldığı bir görsel paylaşarak bunların ‘terör örgütü’ nü desteklediğini iddia etmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda