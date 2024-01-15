Mustafa Destici Teröre Tepki Göstermek için Yaptığı Paylaşım ile Okları Kendisine Çevirdi
Mustafa Destici Teröre Tepki Göstermek için Yaptığı Paylaşım ile Okları Kendisine Çevirdi
PKK ile çatışma sırasında 9 askerimizin şehit düştüğü acı haberlerin ardından BBP Lideri Mustafa Destici, Twitter (X)'dan teröre tepki gösterdi. Ancak attığı tweet ile tepkilerin odağına kendisi yerleşti.
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Irak’ın doğusunda yaşanan çatışmalarda 9 askerin şehit olması ve 4 askerin yaralanmasının ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den tartışma yaratan bir açıklama geldi.
Destici, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, terörü lanetledi ancak bunu yaparken çeşitli siyasi partileri hedef gösterdi.
Sosyalist Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), İYİ Parti gibi partilerin logolarının bulunduğu bir görseli paylaşan Destici, bu partileri 'terör örgütü' desteklemekle suçladı ve bu durumla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.
Destici'nin bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından eleştirildi.
İşte Destici'nin o paylaşımı👇🏻
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Destici'ye Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki geldi: "Siz Türkiye'nin %48'ine Terörist diyemezsiniz. Bu kadar net ve açık. Diyemezsiniz, Dememelisiniz."
Gazeteci Cüneyt Özdemir de bu sözlere tepki gösterenlerdendi: "Kendisi gibi düşünmeyen herkesi 'terörist' ilan eden, alçakça bir terör saldırısı üzerinden ucuz ve toptancı bir zihniyetle 'siyasi rant' elde etmek isteyen bu ve bunun gibi tüm siyasilere ekranlarımızı, etkileşimimizi ve her türlü iletişimimizi kapatıyoruz..."
"Bir siyasetçi olarak daha sağduyulu olmanız, kutuplaştırmadan uzak durmanız gerekmez mi?"
"Adalet Partisi olarak Pazartesi günü bu açıklamaya yönelik suç duyurusu yapılacaktır."
Tepkilerin ardından İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre, BBP Genel Başkanı 2012'de Çözüm sürecine destek verdiği tweeti de sildi.
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