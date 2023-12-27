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Asgari Ücretle İlgili Duyumlar Gelmeye Başladı! İşte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Asgari Ücret Duyumu

Asgari Ücretle İlgili Duyumlar Gelmeye Başladı! İşte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Asgari Ücret Duyumu

Asgari Ücret Faiz
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.12.2023 - 09:44 Son Güncelleme: 27.12.2023 - 10:31

Milyonlarca kişinin gündeminden düşmeyen 2024 asgari ücret haberlerine bir yenisi daha eklendi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret açıklamasına günler kala aldığı duyumu paylaştı. TGRT Haber'e konuşan Destici, yılda bir kez yapılacak asgari ücret zammının yeterli olmadığını vurgularken 2024 asgari ücretine ilişkin net rakam verdi. 

İşte, detaylar...

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Tüm gözlerin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına çevrildi!

Tüm gözlerin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına çevrildi!

2024 asgari ücret zammının ne kadar olacağının belirleneceği toplantı için geri sayım başladı. Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen asgari ücret hakkında ön bilgi geldi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de yaptığı konuşmada: "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında." açıklamasında bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de yaptığı konuşmada: "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında." açıklamasında bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2024 yılı asgari ücretine ilişkin duyumunu: asgari ücretle ilgili duyumunu paylalaştı. 

Destici, 'Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında. Bize göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım' dedi ve asgari ücretin yılda bir kez değil iki kez belirlenmesini istedi.

Yılda bir kez asgari ücrete yapılacak zam, "asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir!"

Yılda bir kez asgari ücrete yapılacak zam, "asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir!"

Daha önce de pek çok kez yılda bir kez asgari ücret belirlenmesini yetersiz bulan BBP Genel Başkanı Destici, durumu şu şekilde ifade etti: 

'Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere tespit edilmeye devam edilmesi gerekiyor. Çünkü enflasyon yüzde 40'larda, 50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere asgari ücret tespit etmek, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir'

"Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak."

"Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak."

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahminlerine de değinen Destici, 'Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak.' dedi. İşte, Destici'nin o sözleri: 'Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmini yüzde 38 - 40. Yurt dışı derecelendirme kuruluşlarına bakıyoruz, yüzde 50 - 53 görülüyor. Diyelim ki yüzde 40 - 50 gerçekleşti. Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak.'

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Z Vitamini

Ülkenin şuanki ekonomisine göre, hiçbir üründe ve hizmette zam olmadan 4 kişilik bir ailenin insani şartlarda yaşayabilmesi için evine girmesi gereken minimu... Devamını Gör

Z Vitamini

50 bin de sadece yaşamaya yarar, bir mal edinemezsin. Ev, araba alamazsın. Normal insanların giderleri şöyledir. (Bizim millet normal insan değil) yazın tat... Devamını Gör

Friedrich Nietzsche

Olması gereken böyleydi zaten fazla birşey beklenemezdi . Alım gücü dolar bakımından artıyor ama fiyat bakımından düşmüyorm fiyatlar daha çok artıyor .

Ponche

sıktı ama bu haberler. senede 1 sefer değil bana kalsa hiç yapmayım belki bu uçuşu durdururuz amk