Asgari Ücretle İlgili Duyumlar Gelmeye Başladı! İşte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Asgari Ücret Duyumu
Asgari Ücretle İlgili Duyumlar Gelmeye Başladı! İşte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Asgari Ücret Duyumu
Milyonlarca kişinin gündeminden düşmeyen 2024 asgari ücret haberlerine bir yenisi daha eklendi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret açıklamasına günler kala aldığı duyumu paylaştı. TGRT Haber'e konuşan Destici, yılda bir kez yapılacak asgari ücret zammının yeterli olmadığını vurgularken 2024 asgari ücretine ilişkin net rakam verdi.
İşte, detaylar...
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Tüm gözlerin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına çevrildi!
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de yaptığı konuşmada: "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında." açıklamasında bulundu.
Yılda bir kez asgari ücrete yapılacak zam, "asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir!"
"Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak."
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Olması gereken böyleydi zaten fazla birşey beklenemezdi . Alım gücü dolar bakımından artıyor ama fiyat bakımından düşmüyorm fiyatlar daha çok artıyor .
sıktı ama bu haberler. senede 1 sefer değil bana kalsa hiç yapmayım belki bu uçuşu durdururuz amk