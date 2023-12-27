Asgari Ücretle İlgili Duyumlar Gelmeye Başladı! İşte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Asgari Ücret Duyumu

Daha önce de pek çok kez yılda bir kez asgari ücret belirlenmesini yetersiz bulan BBP Genel Başkanı Destici, durumu şu şekilde ifade etti:

'Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere tespit edilmeye devam edilmesi gerekiyor. Çünkü enflasyon yüzde 40'larda, 50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere asgari ücret tespit etmek, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir'