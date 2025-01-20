Time'dan Masayı Süpüren Trump Kapağı: Donald Trump’ın Başkanlık Yeminine Dair Bilinmesi Gerekenler

5 Kasım 2024’te gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Donald Trump, yeniden ABD Başkanı seçildi. 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Trump, bu kez 47’nci başkan olarak seçildi. Trump’ın yemin töreni bugün TSİ 20.00’da gerçekleşecek ve yönetimi resmi olarak Joe Biden’dan almış olacak.

Dünyanın gözü infial yaratan açıklamaların sahibi Trump’ın yeminine çevrildi. Trump, 47’nci başkan olarak yemin edecek ve yeniden Beyaz Saray’a dönecek.

İşte Donald Trump’ın yeminine dair bilinmesi gerekenler.