Time'dan Masayı Süpüren Trump Kapağı: Donald Trump’ın Başkanlık Yeminine Dair Bilinmesi Gerekenler
Time'dan Masayı Süpüren Trump Kapağı: Donald Trump’ın Başkanlık Yeminine Dair Bilinmesi Gerekenler
5 Kasım 2024’te gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Donald Trump, yeniden ABD Başkanı seçildi. 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Trump, bu kez 47’nci başkan olarak seçildi. Trump’ın yemin töreni bugün TSİ 20.00’da gerçekleşecek ve yönetimi resmi olarak Joe Biden’dan almış olacak.
Dünyanın gözü infial yaratan açıklamaların sahibi Trump’ın yeminine çevrildi. Trump, 47’nci başkan olarak yemin edecek ve yeniden Beyaz Saray’a dönecek.
İşte Donald Trump’ın yeminine dair bilinmesi gerekenler.
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ABD’de Kasım 2024 seçimlerinde Donald Trump yeniden 47’nci başkan seçildi. Bugün (20 Ocak) TSİ 20.00’da Trump, başkanlık yeminini ederek Joe Biden’dan resmi olarak görevi devralacak.
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Tepki çeken açıklamaları ve yeni yürürlüğe sokmayı planladığı uygulamalarla Trump’ın yeni başkanlığı ‘Trump 2.0’ olarak tanımlanıyor. Trump 2.0 dönemi yemin töreni, gösteriler ve geçit törenleriyle başlayacak.
Yemin töreni nedir?
1985 yılından sonra ilk kez kapalı mekanda yemin edilecek.
Yemin törenini herkes izleyebiliyor mu?
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Törene 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor.
Öte yandan TIME dergisi son kapağında "O geri döndü" başlığıyla Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a döndüğü bir görsele yer verdi. Trump'ın eski başkan Joe Biden'dan kalma eşyaları dağıtmış olarak resmedildi. Eşyalar arasında dikkat çeken ise Biden'ın meşhur oval gözlüğü. 👇
İşte Biden'ın o meşhur gözlüğü 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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