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Time'dan Masayı Süpüren Trump Kapağı: Donald Trump’ın Başkanlık Yeminine Dair Bilinmesi Gerekenler

Time'dan Masayı Süpüren Trump Kapağı: Donald Trump’ın Başkanlık Yeminine Dair Bilinmesi Gerekenler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.01.2025 - 13:01

5 Kasım 2024’te gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Donald Trump, yeniden ABD Başkanı seçildi. 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Trump, bu kez 47’nci başkan olarak seçildi. Trump’ın yemin töreni bugün TSİ 20.00’da gerçekleşecek ve yönetimi resmi olarak Joe Biden’dan almış olacak. 

Dünyanın gözü infial yaratan açıklamaların sahibi Trump’ın yeminine çevrildi. Trump, 47’nci başkan olarak yemin edecek ve yeniden Beyaz Saray’a dönecek. 

İşte Donald Trump’ın yeminine dair bilinmesi gerekenler.

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ABD’de Kasım 2024 seçimlerinde Donald Trump yeniden 47’nci başkan seçildi. Bugün (20 Ocak) TSİ 20.00’da Trump, başkanlık yeminini ederek Joe Biden’dan resmi olarak görevi devralacak.

ABD’de Kasım 2024 seçimlerinde Donald Trump yeniden 47’nci başkan seçildi. Bugün (20 Ocak) TSİ 20.00’da Trump, başkanlık yeminini ederek Joe Biden’dan resmi olarak görevi devralacak.

Trump, 2017-2021 yılları arasında ABD’nin 45’inci Başkanı olarak görev yapmıştı. 2024 seçimlerinin ardından Trump, bugün Beyaz Saray’a geri dönecek.

Tepki çeken açıklamaları ve yeni yürürlüğe sokmayı planladığı uygulamalarla Trump’ın yeni başkanlığı ‘Trump 2.0’ olarak tanımlanıyor. Trump 2.0 dönemi yemin töreni, gösteriler ve geçit törenleriyle başlayacak.

Tepki çeken açıklamaları ve yeni yürürlüğe sokmayı planladığı uygulamalarla Trump’ın yeni başkanlığı ‘Trump 2.0’ olarak tanımlanıyor. Trump 2.0 dönemi yemin töreni, gösteriler ve geçit törenleriyle başlayacak.

Dünyanın gözünü çevirdiği başkanlık yemin töreninin nasıl gerçekleşeceği merak ediliyor. BBC Türkçe, Trump’ın yemin törenine dair bilinmesi gerekenlere yer verdi.

Yemin töreni nedir?

Yemin töreni nedir?

ABD devlet başkanları görevlerine yemin töreniyle geliyor. Bu yemin töreni görev süresinin başlangıcını vurgulayan resmi bir gelenek. 

Başkanlar tarafından edilen yemin şöyle:

'Birleşik Devletler başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Birleşik Devletler anayasasını elimden geldiğince koruyacağıma, muhafaza edeceğime ve savunacağıma yemin ederim.”

1985 yılından sonra ilk kez kapalı mekanda yemin edilecek.

1985 yılından sonra ilk kez kapalı mekanda yemin edilecek.

Trump’ın yemin töreni ilk olarak Washington’da bir kilisede ayinle başlayacak. Ardından Beyaz Saray’da ‘çay saati’ etkinliği düzenlenecek. 

Havanın tehlikeli derecede soğuk olacak olması nedeniyle tören kongre bahçesinde değil kongrede yapılacak.

En son 1985 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan soğuk nedeniyle kapalı mekanda yemin etmişti.

Yemin törenini herkes izleyebiliyor mu?

Yemin törenini herkes izleyebiliyor mu?

ABD başkanlık yemin töreni biletleri büyük rağbet görüyor. Belirli sayıda biletler kongre üyelerine dağıtılıyor. Kongre üyeleri de bu biletleri istedikleri kişiye verebiliyor. 

Biletler ücretsiz ancak elde etmesi oldukça güç.

Öte yandan yemin töreni TV kanallarında ve internetten canlı yayınlanacak.

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Törene 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Törene 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanlık yemin törenine 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Eski başkanlar ve first ladyler de yemin törenlerine katılacak. 

Ancak Michelle Obama’nın törene katılmayacağı belirtildi.

Öte yandan TIME dergisi son kapağında "O geri döndü" başlığıyla Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a döndüğü bir görsele yer verdi. Trump'ın eski başkan Joe Biden'dan kalma eşyaları dağıtmış olarak resmedildi. Eşyalar arasında dikkat çeken ise Biden'ın meşhur oval gözlüğü. 👇

Öte yandan TIME dergisi son kapağında "O geri döndü" başlığıyla Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a döndüğü bir görsele yer verdi. Trump'ın eski başkan Joe Biden'dan kalma eşyaları dağıtmış olarak resmedildi. Eşyalar arasında dikkat çeken ise Biden'ın meşhur oval gözlüğü. 👇

İşte Biden'ın o meşhur gözlüğü 👇

İşte Biden'ın o meşhur gözlüğü 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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