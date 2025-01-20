Donald Trump Ne Zaman Yemin Edecek? Trump'ın Yemin Töreni Ne Zaman?

Kasım 2024'te düzenlenen ABD başkanlık seçimlerinde ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve ne zaman başlayacağı ve ne zaman yemin edeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Trump'ın yemin töreni için geri sayım başlamışken bu konuda yapılan araştırmalar da hız kazandı.

Peki, Donald Trump ne zaman yemin edecek, saat kaçta? Trump göreve ne zaman başlayacak? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.