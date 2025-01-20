Donald Trump Ne Zaman Yemin Edecek? Trump'ın Yemin Töreni Ne Zaman?
Donald Trump Ne Zaman Yemin Edecek? Trump'ın Yemin Töreni Ne Zaman?
Kasım 2024'te düzenlenen ABD başkanlık seçimlerinde ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve ne zaman başlayacağı ve ne zaman yemin edeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Trump'ın yemin töreni için geri sayım başlamışken bu konuda yapılan araştırmalar da hız kazandı.
Peki, Donald Trump ne zaman yemin edecek, saat kaçta? Trump göreve ne zaman başlayacak? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Donald Trump Yemin Töreni Ne Zaman?
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Trump, bugün TSİ 20.00'de başlayacak yemin töreninin ardından yürütme emirlerini veya muhtıraları imzalamak üzere ABD Kongre Binası'ndaki Başkanlık İmza Odası Töreni için yardımcıları ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.
Bundan sonra ise yeni başkan, başkan yardımcısı, Senato liderleri ve JCCIC üyelerinin katılacağı bir Kongre Öğle Yemeği düzenlenecek.
Son olarak Trump'ın başkanlık geçit töreni için Capital One Arena'ya gitmesi beklenirken, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreninin, o tarihte beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını duyurdu.
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