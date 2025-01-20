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Donald Trump Ne Zaman Yemin Edecek? Trump'ın Yemin Töreni Ne Zaman?

Donald Trump Ne Zaman Yemin Edecek? Trump'ın Yemin Töreni Ne Zaman?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 11:12

Kasım 2024'te düzenlenen ABD başkanlık seçimlerinde ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve ne zaman başlayacağı ve ne zaman yemin edeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Trump'ın yemin töreni için geri sayım başlamışken bu konuda yapılan araştırmalar da hız kazandı.

Peki, Donald Trump ne zaman yemin edecek, saat kaçta? Trump göreve ne zaman başlayacak? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Donald Trump Yemin Töreni Ne Zaman?

Donald Trump Yemin Töreni Ne Zaman?

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak Pazartesi günü Washington saati ile saat 12.00'de yemin edecek. Trump'ın yemin töreni TSİ (Türkiye saati ile) 20.00'de başlayacak.

Trump, bugün TSİ 20.00'de başlayacak yemin töreninin ardından yürütme emirlerini veya muhtıraları imzalamak üzere ABD Kongre Binası'ndaki Başkanlık İmza Odası Töreni için yardımcıları ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Trump, bugün TSİ 20.00'de başlayacak yemin töreninin ardından yürütme emirlerini veya muhtıraları imzalamak üzere ABD Kongre Binası'ndaki Başkanlık İmza Odası Töreni için yardımcıları ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Bundan sonra ise yeni başkan, başkan yardımcısı, Senato liderleri ve JCCIC üyelerinin katılacağı bir Kongre Öğle Yemeği düzenlenecek.

Bundan sonra ise yeni başkan, başkan yardımcısı, Senato liderleri ve JCCIC üyelerinin katılacağı bir Kongre Öğle Yemeği düzenlenecek.

Son olarak Trump'ın başkanlık geçit töreni için Capital One Arena'ya gitmesi beklenirken, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreninin, o tarihte beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını duyurdu.

Son olarak Trump'ın başkanlık geçit töreni için Capital One Arena'ya gitmesi beklenirken, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreninin, o tarihte beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını duyurdu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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