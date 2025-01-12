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TikTok ve Influencerlar ile 2024’te Hepimizin Denediği 12 Güzellik Akımı

etiket TikTok ve Influencerlar ile 2024’te Hepimizin Denediği 12 Güzellik Akımı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 18:01

2024 yılı güzellik dünyasında birbirinden farklı trendlerle karşımıza çıktı. Şöyle bir baktığımızda doğallığın ön planda olduğu makyaj görünümlerinden cesur ve iddialı stillere, herkesin kendine uygun bir şeyler bulabileceği bir yıl geçti. Bu yıl TikTok ve influencer’ların da etkisiyle hayatımıza giren bu trendleri sizler için derledik.

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1. 2024'te efsane geri döndü: Bob saç kesimi.

1. 2024'te efsane geri döndü: Bob saç kesimi.

Bob saç kesimi, bu yıl yeniden sahalara döndü ama bu sefer farklı stillerle! 'Prada bob' gibi zarif ve şık seçenekler ya da daha rahat ve doğal duran 'İtalyan bob' favoriler arasında. İster keskin hatlı, ister yumuşak geçişli bir kesim isteyin, her tarza uygun bir bob mutlaka var.

2. Sadece cildimiz değil, aynı zamanda saçlar da parladı: "Reflective HairCut"

2. Sadece cildimiz değil, aynı zamanda saçlar da parladı: "Reflective HairCut"

2024’te saç renklerinde parlaklık ön planda oldu. 'Cowboy copper' ve 'winter gold' gibi renkler, saçlara sıcak ve ışıldayan bir hava katmış. Büyük değişiklikler yapmak istemeyen ama etkileyici bir görünüm arayanlar için mükemmel bir seçenek haline gelmişti.

3. "Yüzümde makyaj yok" makyajı: Doğal makyaj!

3. "Yüzümde makyaj yok" makyajı: Doğal makyaj!

Yoğun kontürler, aşırı allık ve highlighter içeren makyajlar, yerini daha doğal bir görünüme bıraktı. Demi yöntemiyle cilt tonunuzu dengeleyebileceğiniz ve kontrast makyaj teorisiyle yüz hatlarınızı hafifçe vurgulayabileceğiniz bir akım geçmiş 2024'te. Burada amaç sanki hiç uğraşmamış gibi güzel görünmek aslında.

4. Severek tükettiğimiz meyve ve sebzelerden, hatta tatlılardan ilham alan nail art'lar...

4. Severek tükettiğimiz meyve ve sebzelerden, hatta tatlılardan ilham alan nail art'lar...

Tatlılardan ilham alınarak ortaya çıkan oje renkleri bu yıl oldukça popülerdi. 'Akçaağaç şurubu' ve 'kirazlı mocha' gibi tonlar, manikürlere sıcacık bir dokunuş katmış durumda. Hem zamansız hem de sezonun ruhunu yansıtan bu renkler, bütün dikkatleri ellerinize çekiyor.

5. Ameliyatsız güzellik dokunuşları ön planda olmuş. Yani "Ben doğallıktan yanayım." dokunuşu!

5. Ameliyatsız güzellik dokunuşları ön planda olmuş. Yani "Ben doğallıktan yanayım." dokunuşu!

Bıçak altına yatmadan güzelleşmek isteyenler için ameliyatsız uygulamalar bu yılın gözdesi. Sculptra gibi işlemler, yanakları hafifçe dolgunlaştırmak ya da cildi pürüzsüzleştirmek gibi doğal sonuçlar sunuyor. Hem doğal görünümden ödün vermiyorsunuz hem de sonuçlar oldukça tatmin edici.

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6. Hem parlatır hem de nemlendirir: Doğal dudak yağları.

6. Hem parlatır hem de nemlendirir: Doğal dudak yağları.

Dolgun dudaklar için dolgu yaptırmadan da harika bir çözüm var: Dudak yağları. Bu ürünler, dudaklara hem parlaklık kazandırıyor hem de gün boyu yumuşak kalmasını sağlıyor. Bir lip balm ve lip gloss’un mükemmel birleşimi gibi!

7. Güzellik uykusu da 2024'ün trendleri arasında yerini aldı: Uyku maksimizasyonu.

7. Güzellik uykusu da 2024'ün trendleri arasında yerini aldı: Uyku maksimizasyonu.

Uykunun güzellik üzerindeki etkisi hep biliniyordu ama uykuya daha çok özen göstermek, tam bir trend haline geldi. 'Uyku maksimizasyonu' daha kaliteli bir uyku için yapılan her şeyi içeriyor. İpek yastık kılıfları, gece bakım rutinleri… Artık geç uyanmak sadece tembellik değil, bir kendine bakma şekli!

8. En çok TikTok'ta gördük: Güçlü bir cilt bariyeri.

8. En çok TikTok'ta gördük: Güçlü bir cilt bariyeri.

Bu yıl cilt bakımında asıl odak noktası, cildin temel sağlığı oldu. Karmaşık rutinler yerine cilt bariyerini koruyan ve güçlendiren ürünler tercih edildi. Yatıştırıcı serumlar, yoğun nemlendiriciler ve tabii ki bolca güneş kremi. Sağlıklı bir cilt, kişiyi her zaman bir adım öne atar.

9. Cilt bakım ürünlerindeki bileşenler de önem kazandı ve trend haline geldi. Mesela "retinol" ve "C vitamini".

9. Cilt bakım ürünlerindeki bileşenler de önem kazandı ve trend haline geldi. Mesela "retinol" ve "C vitamini".

2024, klasik cilt bakım içeriklerine yeni bir soluk getirdi. Mesela retinol daha etkili ve daha az tahriş edici formüllerle karşımıza çıktı. C vitamini, hyaluronik asit gibi diğer favori içerikler de yenilendi. Eski dostlar, bu yıl yepyeni yüzleriyle bizlerleydi!

10. Cildimize gösterdiğimiz özeni vücudumuz da görmeye başladı ve hatta bir adı var: Head-to-Toe Glow!

10. Cildimize gösterdiğimiz özeni vücudumuz da görmeye başladı ve hatta bir adı var: Head-to-Toe Glow!

Cilt bakımı sadece yüzümüzle sınırlı kalmadı. 'Vücut bakımının ciltleşmesi' trendiyle kollarınızdan bacaklarınıza kadar her bölgenize aynı özeni göstermek artık oldukça popüler oldu. Lüks vücut serumları, peeling ürünleri… Vücut bakımının seyri oldukça değişti.

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11. Minimal cilt bakım rutinleri revaçtaydı. Buna "Skin Streaming" dendi.

11. Minimal cilt bakım rutinleri revaçtaydı. Buna "Skin Streaming" dendi.

Cilt bakımında fazlalıklardan kurtulma zamanı! 'Skin streaming' az ürün kullanarak etkili sonuçlar almayı hedefleyen bir rutin. Çok işlevli ürünler sayesinde hem zamandan hem paradan tasarruf edebilirsiniz. Az ama öz; tam da bu trendin mottosu.

12. İçinizdeki divayı ortaya çıkartan bir trend: "Mob Wife"

12. İçinizdeki divayı ortaya çıkartan bir trend: "Mob Wife"

Bu trend, güçlü ve iddialı bir duruşu yansıtan kadınlardan ilham aldı. Belirgin hatlar, dumanlı gözler, dolgun dudaklar ve cesur makyaj tonlarıyla dikkat çeken bir görünüm yaratılıyor. Klasik ama bir o kadar da etkileyici bir stil isteyenler için harika bir seçenek olmuştu.

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Ma Belle
Ma Belle
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