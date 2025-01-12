TikTok ve Influencerlar ile 2024’te Hepimizin Denediği 12 Güzellik Akımı
TikTok ve Influencerlar ile 2024’te Hepimizin Denediği 12 Güzellik Akımı
2024 yılı güzellik dünyasında birbirinden farklı trendlerle karşımıza çıktı. Şöyle bir baktığımızda doğallığın ön planda olduğu makyaj görünümlerinden cesur ve iddialı stillere, herkesin kendine uygun bir şeyler bulabileceği bir yıl geçti. Bu yıl TikTok ve influencer’ların da etkisiyle hayatımıza giren bu trendleri sizler için derledik.
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1. 2024'te efsane geri döndü: Bob saç kesimi.
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2. Sadece cildimiz değil, aynı zamanda saçlar da parladı: "Reflective HairCut"
3. "Yüzümde makyaj yok" makyajı: Doğal makyaj!
4. Severek tükettiğimiz meyve ve sebzelerden, hatta tatlılardan ilham alan nail art'lar...
5. Ameliyatsız güzellik dokunuşları ön planda olmuş. Yani "Ben doğallıktan yanayım." dokunuşu!
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6. Hem parlatır hem de nemlendirir: Doğal dudak yağları.
7. Güzellik uykusu da 2024'ün trendleri arasında yerini aldı: Uyku maksimizasyonu.
8. En çok TikTok'ta gördük: Güçlü bir cilt bariyeri.
9. Cilt bakım ürünlerindeki bileşenler de önem kazandı ve trend haline geldi. Mesela "retinol" ve "C vitamini".
10. Cildimize gösterdiğimiz özeni vücudumuz da görmeye başladı ve hatta bir adı var: Head-to-Toe Glow!
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11. Minimal cilt bakım rutinleri revaçtaydı. Buna "Skin Streaming" dendi.
12. İçinizdeki divayı ortaya çıkartan bir trend: "Mob Wife"
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