TikTok ve Influencerlar ile 2024’te Hepimizin Denediği 12 Güzellik Akımı

Uykunun güzellik üzerindeki etkisi hep biliniyordu ama uykuya daha çok özen göstermek, tam bir trend haline geldi. 'Uyku maksimizasyonu' daha kaliteli bir uyku için yapılan her şeyi içeriyor. İpek yastık kılıfları, gece bakım rutinleri… Artık geç uyanmak sadece tembellik değil, bir kendine bakma şekli!