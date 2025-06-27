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TikTok’ta Yeni Akım Alarmı: Horon! Yabancı Kadının Karadeniz Müziğiyle Spor Yaptığı Anlar Viral Oldu

TikTok’ta Yeni Akım Alarmı: Horon! Yabancı Kadının Karadeniz Müziğiyle Spor Yaptığı Anlar Viral Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 18:10

Akımların ana adresi TikTok'ta yeni bir akım için alarm verildi. Bu kez o akım bizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü TikTok'a girdiğiniz an horon tepen veya horonla spor yapan yabancı içerik üreticileriyle karşılaşabilirsiniz. Karadeniz müziğiyle video paylaşan kullanıcılara bir yenisi eklendi. 60'lı yaşlarında olan ve sık sık spor yaptığı anları paylaşarak kullanıcılarına ilham olmayı amaçlayan 'jackierox64' isimli kullanıcı Kazım Koyuncu'nun Gülbeyaz parçasıyla spor yaptığı anları paylaştı.

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O anları buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Kullanıcıya gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇🏻

Kullanıcıya gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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