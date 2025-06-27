TikTok’ta Yeni Akım Alarmı: Horon! Yabancı Kadının Karadeniz Müziğiyle Spor Yaptığı Anlar Viral Oldu

Akımların ana adresi TikTok'ta yeni bir akım için alarm verildi. Bu kez o akım bizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü TikTok'a girdiğiniz an horon tepen veya horonla spor yapan yabancı içerik üreticileriyle karşılaşabilirsiniz. Karadeniz müziğiyle video paylaşan kullanıcılara bir yenisi eklendi. 60'lı yaşlarında olan ve sık sık spor yaptığı anları paylaşarak kullanıcılarına ilham olmayı amaçlayan 'jackierox64' isimli kullanıcı Kazım Koyuncu'nun Gülbeyaz parçasıyla spor yaptığı anları paylaştı.

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