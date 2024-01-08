TikTok İkiye Ayrıldı: İşletme Sahibi Influencer'ın Kendisini Dolandırdığını İddia Etti
TikTok İkiye Ayrıldı: İşletme Sahibi Influencer'ın Kendisini Dolandırdığını İddia Etti
TikTok'u ikiye ayıran bir olay yaşandı! Doğal taş satan bir butiğe sahip olan Elifsu Durmaz, PR paketi gönderdiği bir influencer'in kendisini dolandırdığını iddia ettiği videoları paylaştı.
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TikTok'ta 'Elifsu Jewelry' adında bir küçük işletmesi olan Elifsu Durmaz, butiğini dolandırdığını iddia ettiği başka bir fenomen hakkında bir video paylaştı.
Elifsu, paylaştığı videoda influencer'ın ismini vermeden yaşananları anlattı. Influencer'a bir PR kutusu gönderdiğini ve karşı tarafın da bu ürünlerle video çekeceğini söyledi.
Elifsu, influencerın sözleştikleri videoları çekmediğini ve kendisini sürekli olarak geçiştirdiğini söyledi. Influencer'ında kendisine en son videoyu sildiğini söylediğini ve bir daha cevap vermediğini söyledi.
Elifsu'nun TikTok'ta paylaştığı ilk video 👇
Bu videonun ardından videolarda dolandırıcı olarak bahsedilen Elif Sezgin, bir açıklama videosu paylaştı.
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Elif, çektiği videoda PR gönderilerinin influencer tarafından paylaşılmak zorunda olmadığını söyledi.
Ardından kolyenin 1 ay sonra karardığını ve bu yüzden paylaşmadığını söyledi. Elif, videoda kolye eline ulaştıktan 10 gün sonra Instagram hesabında paylaştığını da ekledi.
Elif Sezgin'in videosu👇
Gelen yorumların üstüne Elifsu, ikilinin aralarında olan mesajları paylaşarak açıklama yapmaya devam etti. Videoda, kolyenin dışında doğal taş gönderdiğini de belirtti.
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TikTok'ta yaşanan bu olaya ise birçok yorum geldi. Sosyal medya kulanıcıları ikiye bölündü.
Sizce ne düşünüyorsunuz? Sizce kim haklı? Gelin yorumlarda buluşalım.
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