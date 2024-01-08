TikTok'ta 'Müstehcen' Yayın Tarih Oluyor: Yetkililer, TBMM Komisyonuna Bilgi Verdi

TikTok'ta 'müstehcen' yayın açıp para kazanma niyetinde olan fenomenlere yaptırım geliyor. TikTok yetkililerinin Meclis'te verdiği bilgiye göre, ilgili hesaplardan açılan müstehcen yayınlar ilk aşamada editörler tarafından sonlandırılacak. Hesabın topluluk kurallarını ihlal etmeye devam etmesi halinde ise kapatılacağı öğrenildi.