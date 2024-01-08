TikTok'ta 'Müstehcen' Yayın Tarih Oluyor: Yetkililer, TBMM Komisyonuna Bilgi Verdi
TikTok'ta 'Müstehcen' Yayın Tarih Oluyor: Yetkililer, TBMM Komisyonuna Bilgi Verdi
TikTok'ta 'müstehcen' yayın açıp para kazanma niyetinde olan fenomenlere yaptırım geliyor. TikTok yetkililerinin Meclis'te verdiği bilgiye göre, ilgili hesaplardan açılan müstehcen yayınlar ilk aşamada editörler tarafından sonlandırılacak. Hesabın topluluk kurallarını ihlal etmeye devam etmesi halinde ise kapatılacağı öğrenildi.
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Son zamanlarda TikTok'ta hediye (Para) karşılığında 'müstehcen' yayın açan 'Laz Kızı' ve 'Donsuz Kelly' gibi hesapların sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine TBMM Dijital Mecra Komisyonu harekete geçmişti.
Edinilen bilgiye göre, komisyon üyeleriyle görüşen TikTok yetkilileri, ilgili hesaplara karşı editöryal destekle birlikte iki aşamalı önlem planı oluşturdu.
SOMİDER Başkanı Prof. Dr. Levent Arslan konuyla ilgili Kanal D Haber'e yaptığı değerlendirmede 'TikTok yetkilisinin Meclis'te verdiği bilgiye göre editöryal sistemle beraber artık bu yayınlar kontrol altına alınacak ve 'müstehcen', Türk aile yapısına aykırı her türlü yayın durdurulacak' ifadelerini kullandı.
İlgili hesaptan şikayetçi olan kişilerin şikayetlerini TikTok'a bildirmesi durumunda ise hesabın anında kapanması sağlanabiliyor.
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