Nil Anka mı Desem Ümmü Gülsüm mü'den, Yakışıklı Güvenliğe TikTok'ta Bu Haftanın Gündemi

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Hepimizin ismini son zamanlarda çok duyduğu 'Yakışıklı Güvenlik', dün gece Denizli'de sahneye çıktı.
İlk olarak Mavi Gri grubundan önce Kadıköy'de sahne alan Yakışıklı Güvenlik'i başka şehirlerde de sahnede görceğiz gibi duruyor.
TikTok gündeminin bu hafta hepimizi üzen haberi ise, anılarıyla kendisini hepimize sevdiren Rahel'in erkek arkadaşının hayatını kaybetmesi oldu.
Rahel'in erkek arkadaşını kaybetmeden 2 gün önce çektiği video ise görenleri daha da üzdü. Kendisine başsağlığı diliyoruz.
Galatasaray'ın sevilen kalecisi Muslera'nın çocuklarla olan videosu hepimizin içini ısıttı.
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Ümmü Gülsüm goygoylarını duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Tiktokta bu hafta belki de en çok kullanılan sesler arasına girmiştir.
Bu sesin farklı versiyonları hepimizi çok güldürdü. 👇
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Twitter'da kadın düşmanı paylaşımlarıyla bilinen 'Borsa Kaplanı'nı bu hafta TikTok'ta gündemdeydi. İfşalandığı iddia edilen Borsa Kaplanı hakkında birçok video izledik.
Söylenene göre Borsa Kaplanı hiç de hayal ettiğimiz gibi görünmüyor. 🤷🏻♀️
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Son olarakta ilişki tavsiyeleri ile hepimize yardımcı olan Doğa'nın soğuk su ve sıcak su hakkında çektiği video çok ilgimizi çekti.
Siz hangisinin soğuk hangisinin sıcak olduğunu anladınız mı? Gelin yorumlarda buluşalım.
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Borsa kaplanı benim