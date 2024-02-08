The Big Bang Theory'nin Devam Projesiyle İlgili Dizinin Karakteri Raj Kafa Karıştıran Bir Açıklamada Bulundu!

The Big Bang Theory'nin sona ermesinden yaklaşık beş yıl sonra, dizinin yaratıcılarından Chuck Lorre popüler komedi dizisine dayanan yeni bir spin-off geliştirildiğini açıkladı. Dizinin yıldızlarından Kunal Nayyar, bu heyecanla beklenen yeni projeye dair ilk kez açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte. 👇

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