The Big Bang Theory'nin Devam Projesiyle İlgili Dizinin Karakteri Raj Kafa Karıştıran Bir Açıklamada Bulundu!
The Big Bang Theory'nin Devam Projesiyle İlgili Dizinin Karakteri Raj Kafa Karıştıran Bir Açıklamada Bulundu!
The Big Bang Theory'nin sona ermesinden yaklaşık beş yıl sonra, dizinin yaratıcılarından Chuck Lorre popüler komedi dizisine dayanan yeni bir spin-off geliştirildiğini açıkladı. Dizinin yıldızlarından Kunal Nayyar, bu heyecanla beklenen yeni projeye dair ilk kez açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte. 👇
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"The Big Bang Theory"nin sona erişinin üzerinden neredeyse beş yıl geçtikten sonra dizinin yaratıcısı Chuck Lorre, bu popüler komedi dizisine dayalı başka bir spin-off üzerinde çalışıldığını duyurdu.
Şu ana kadar proje hakkında fazla detay verilmemiş olsa da orijinal kadronun geri dönüş ihtimali izleyicilerde büyük bir heyecan yaratıyor.
The Big Bang Theory’de uzun yıllar boyunca Raj'ı canlandıran ve şimdi "Night Court" sitcom'unun ikinci sezonunda Melissa Rauch ile tekrar bir araya gelen 42 yaşındaki Kunal Nayyar, gelişmekte olan spin-off hakkında konuştu.
Aktör projenin detayları konusunda bilgisiz olduğunu, medyanın aktardıklarından başka bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.
Chuck Lorre, Kasım ayında yaptığı bir açıklamada The Big Bang Theory spin-off'unun hala erken gelişim aşamasında olduğunu ifade etmişti.
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The Big Bang Theory finalinde altı ana karakter de hayatlarında belirli bir istikrara kavuşmuş durumdaydı.
Sheldon ve Amy Nobel Fizik Ödülü kazanıp mutlu bir evlilik sürdürürken, Howard ve Bernadette iki çocuklarıyla aile hayatına adapte olmaya çalışıyor ve Penny ile Leonard ilk çocuklarının heyecanını yaşıyordu.
Ancak nişanlısından ayrılan Raj'ın hikayesi, yarım kalmış bir serüven olarak dikkat çekiyordu. Eleştirmenler, Raj'ın romantik arayışının, potansiyel bir spin-off'ta devam edebileceğini öne sürüyor.
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