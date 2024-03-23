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TFF’den Süper Kupa Kararı: Erteleme Yok

TFF’den Süper Kupa Kararı: Erteleme Yok

Süper Kupa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.03.2024 - 09:16 Son Güncelleme: 23.03.2024 - 09:24

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı. Fenerbahçe, karşılaşmanın ertelenmesini talep etmişti.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması, Suudi Arabistan’da çıkan Atatürk krizi nedeniyle ertelenmişti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması, Suudi Arabistan’da çıkan Atatürk krizi nedeniyle ertelenmişti.

TFF, Süper Kupa’nın oynanacağı tarih olarak 7 Nisan’ı belirlemiş ancak Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’ndeki maçları sebebiyle tarihte erteleme talebinde bulunmuştu.

TFF, Süper Kupa’nın oynanacağı tarih olarak 7 Nisan’ı belirlemiş ancak Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’ndeki maçları sebebiyle tarihte erteleme talebinde bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.

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