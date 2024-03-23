TFF’den Süper Kupa Kararı: Erteleme Yok
TFF’den Süper Kupa Kararı: Erteleme Yok
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı. Fenerbahçe, karşılaşmanın ertelenmesini talep etmişti.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması, Suudi Arabistan’da çıkan Atatürk krizi nedeniyle ertelenmişti.
TFF, Süper Kupa’nın oynanacağı tarih olarak 7 Nisan’ı belirlemiş ancak Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’ndeki maçları sebebiyle tarihte erteleme talebinde bulunmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.
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