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Tessy Ramos Correia Kimdir, Nereli? Tessy Ramos Correia Neden Gözaltına Alındı?

Tessy Ramos Correia Kimdir, Nereli? Tessy Ramos Correia Neden Gözaltına Alındı?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 09:40
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Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş soruşturmaları kapsamında 22 kişinin ‘şüpheli’ olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kişiler arasında Tessy Ramos Correia da yer aldı. Tessy Ramos, ülkemizde Şarkıcı Nihat Doğan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı.

Peki Tessy Ramos Correia kimdir, nereli?

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Tessy Ramos Correia Kimdir?

Tessy Ramos Correia Kimdir?

Tessy Ramos Correia, Portekizli mankendir. Portekiz’in tescilli güzellerinden olan model, bir organizasyon için İstanbul'a gelmiştir. Burada ünlü şarkıcı Nihat Doğan ile tanışmıştır ve ikili, bir dönem sevgili olmuştur.

Tessy Ramos Correia Nereli, Ne İş Yapıyor?

Tessy Ramos Correia Nereli, Ne İş Yapıyor?

Tessy Ramos Correia, Portekizlidir. 

Tessy Ramos'un asıl mesleği öğretmenliktir. Lady Universe yarışmasında ikinci olmuş ve kariyerini model olarak sürdürmeye karar vermiştir. Lüksemburg’da düzenlenen topmodel yarışmasında ikinci olan Ramos, Bulgaristan’ da düzenlenen yarışmada da yine ikincilik elde etmiştir. 

Tessy Ramos Correia Instagram Hesabı

Tessy Ramos Correia Neden Gözaltına Alındı?

Tessy Ramos Correia Neden Gözaltına Alındı?

Tessy Ramos Correia, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alındı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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