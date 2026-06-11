Tessy Ramos Correia Kimdir, Nereli? Tessy Ramos Correia Neden Gözaltına Alındı?
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Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş soruşturmaları kapsamında 22 kişinin ‘şüpheli’ olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kişiler arasında Tessy Ramos Correia da yer aldı. Tessy Ramos, ülkemizde Şarkıcı Nihat Doğan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı.
Peki Tessy Ramos Correia kimdir, nereli?
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Tessy Ramos Correia Kimdir?
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Tessy Ramos Correia Nereli, Ne İş Yapıyor?
Tessy Ramos Correia Neden Gözaltına Alındı?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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