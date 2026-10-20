Teslimiyet Sandığınız Ama Aslında Pasiflik Olan Davranışlar

'Akışına bırakıyorum' diyorsunuz ama içinizde bir ses 'aslında yapmam gereken bir şey vardı' diye fısıldıyor mu? Teslimiyet, tevekkül nedir ve hangi davranışlarımız teslimiyet kılığına girmiş bir pasifliktir? Tasavvufun yüzyıllardır cevapladığı bu soruya gelin birlikte bakalım. Son maddede pek çoğumuz kendimizi yakalayacağız.

Hepimizin dilinde aynı cümleler var: 'Akışına bıraktım', 'Nasipse olur', 'Kaderimde ne varsa o gelir.' Kulağa huzurlu, olgun ve manevi geliyor. Peki ya bu cümleler bazen yapmamız gerekeni yapmamanın en kibar bahanesiyse?

Tevekkül ve teslimiyet, İslam ve tasavvuf geleneğinin en derin kavramlarından ikisi. Ancak günümüzde bu kavramlar, çoğu zaman tam tersi bir anlamda, yani 'hiçbir şey yapmadan beklemek' anlamında kullanılıyor. Oysa tasavvuf büyükleri bu ikisini hiç karıştırmamış: Teslimiyet bir güvenin, pasiflik ise bir kaçışın adı.