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Terazi Burcunda Güneş Tutulması

etiket Terazi Burcunda Güneş Tutulması

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 23:48

2 Ekim’de Terazi burcunun 9 derecesinde çok karmik ve kadersel bir tutulmaya hazır olalım. Ne oluyorsa yaşanması gerektiği için olacak. Tüm burçların adalet beklentisini karşılayacak ve yoluna çıkan tüm zehirli otlardan arındıracak. Yeni yollar ve çözümler aramanız için elinize pek çok fırsat verilecek. Kendi ezberinizi bozmanız için de olayları, kavramları, kişileri ve fikirleri yeniden gözden geçireceksiniz. Bir süredir kimlik karmaşası yaşıyorsanız yenilenmek için bekleyen benliğinize bir fener yakmalısınız. Aslında sizi köşeye sıkıştıran yalanlar, ihanetler, kararsızlıklar, içinizde yara olan duygular ve kelimelere dökemediğiniz hisleri artık orada tutamayacaksınız. Hayatınızda miadını doldurmuş her şeye veda vakti. Kim kimin kıymetini bilmiyorsa onlar içinde pişmanlık vakti olacak. Tutulmalar değiştirmekte zorlandığımız ne varsa bizden koparırcasına söküp alır. Misyonumuzu değiştirmemiz için en iyi versiyonlarımıza yoğunlaştırır. Aklınızdaki tek şey kuvvetli bir değişim arzusudur. Çünkü bu köprüden dönüş olmadığını bilirsiniz. Geriye bakmak yerine önünüze odaklanıp en konforlu biçimde geçmek istersiniz. Senle-sen arasındaki ortayı bulma ve biraz da kendini değerli kılma zamanı.

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Koç burcu:

Koç burcu:

Terazi tutulması tam karşınızda. Artık yavaş yavaş bir dönemin sonuna geliyorsunuz. İlişkilerinizi yeniden gözden geçirecek ve toparlanamayan ne varsa sonlandırıp hayatınızı temize çekeceksiniz. Bekar olanlarınız için yeni aşklar gündemde. Etrafınızda sizinle rekabet halinde olan kişiler görebilirsiniz. İçten içe sizi ve yaptıklarınızı kıskanan bu kişiler sürpriz bir şekilde tanıdıklarınız çıkacak. Ortaklıklar, evlilik konusu tam bir muamma iken çözülüyor. Aile içinde alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Sakin, sabırlı ve ihtiyatlı bir ekim ayı geçirin.

Boğa burcu: 

Sağlığınız, günlük işleriniz küçük miraslarla ilgili konular gündemde. Rutinlerinizde ufak çaplı değişiklikler yapabilirsiniz. İş arayışında olanlar varsa sık sık görüşmelere katılabilir. Evrak dosya işlerinizi halledebilirsiniz. Hukuksal bir zarf elinize geçebilir. Yalnız asıl dikkat etmeniz gereken zihniniz. Çünkü orası sürekli sorgulayacak ve durmadan konuşacak. Çok eleştiri yaparak kendi enerjinizi tüketebilirsiniz. Ailenizden biri ağır bir rahatsızlık geçirebilir. Sizde bel, mide ve sinirsel hastalıklara dikkat edin. Diyet ve spor için uygun.

İkizler burcu: 

Tutulmadan kârlı çıkacaksınız. Aşk hayatınızdaki canlılık, yeni arkadaşlar edinmek, hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecek. Sizi parlatacak teklifler alabilir ve cazip fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Evli olanlar çocuk müjdesiyle yuvalarını taçlandırabilirler. Şans kapıyı çalacak ancak sizlerde abartılı risklerden uzak duracaksınız. Çünkü boyunuzu aşan işlere imza atmak için büyük bir istek duyabilirsiniz. Bu da bütçenizi ve sizi sarsabilir. Haritanızın tamamı destekliyorsa bu yazdıklarımdan çok olumlu dönüşler alırsınız.

Yengeç burcu: 

Yaşam alanınızda sizi derinden etkileyen olaylara, değişim ve dönüşüme hazır olun. Uzun zamandır aile içinde çözemediğiniz sorunları uzlaşarak çözebilirsiniz. Hesapta olmayan taşınma yer değişikliği sizi bir anda yeni maceralara götürebilir. Her şeye hemen sinirlenmeden hareket edin. Ruhsal açıdan bir arınma yaşayacağınız için serbest olmak kendinizi sıkmamak önemli. Genel bir düzene ihtiyacınız var belki bu düzeni önce tersine çevirerek sağlayacaksınız. Bekar olan Yengeçler evlilik için kendilerini hazır hissedebilir varsa partneri bir teklif bekleyebilirler. Uzun yıllardır görmediğiniz kişilerle yeniden karşılaşacak, geçmişi masaya yatıracaksınız.

Aslan burcu:

Aslan burcu:

İletişim ve uyum konusunda formunuzda olduğunuz bir dönemdesiniz. Yeni insanlar, iş birlikleri, grup toplantıları ve eğitimler sizi bekliyor. Sahada olmak ve diyalog kurmak için can atacaksınız ancak kafanızda da birbirine bağlı sorunlar yumağıyla kendinizi manipüle edebilirsiniz. Etrafınız ve yakın çevrenizle şu ana kadar konuşmadığınız ne varsa masaya yatıracak, bütün söylenmemişleri söyleyeceksiniz. Tutulma, iş arayanlar için destekleyici, sık sık görüşmeler yapabilirsiniz. Hatta bazılarınız farklı şehirlerde görüşmelere katılabilir. Dedikodudan ve gözünüzle görmediğiniz şeylerden uzak durun, yargıda bulunmayın. Araç bakımı, al-sat işleri içinde uygun.

Başak burcu: 

Maddi açıdan güçleniyorsunuz. Eğer memursanız terfi edebilir, avukatsanız daha sık davalara girebilir, öğretmenseniz bulunduğunuz kurumda keyifli teklifler alabilirsiniz. Sizi rahatlatan ve elinizi güçlendiren bir tutulma olacak. Finansal ve manevi açıdan bekledikleriniz gelebilir. Hayatınızda zehir saçan insanlar varsa bunları bertaraf etmeye bakın. Zira bu durum hem sizde hem de onlarda eleştirel açıdan abartılara neden olabilir. Yatırım yapmak, ev, arsa almak için değerlendirebilirsiniz. Biraz kendinize de özen gösterin. Boyun boğaz bölgesinde nodüller oluşmuş olabilir.

Terazi burcu: 

Tutulmanın merkezinde siz varsınız. Yaşamınızda bir sona ve yeni başlangıçlara hazır olun. Ancak sizin için ilişkiler konusu apayrı bir noktada olacak. Yıllardır birlikte olduğunuz kişilerin gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Karar ve dönüşüm zamanındasınız. Ayrıca estetik operasyon, küçük medikal müdahaleler için de uygun bir dönemdesiniz. Dış görünüşünüzü komple yenileyebilir ve etrafınızı aldığınız kararlarla şaşırtabilirsiniz. Uzun zamandır beliniz ağrıyorsa bir hekime görünün fıtık ve sinir ucu iltihabı yaşıyor olabilirsiniz. Ani ve öngörülemez eylemlerden mümkünse uzak durun. Zira bu dalgalı geçişler size hata yaptırabilir.

Akrep burcu: 

Hem içten hem de dıştan değişiyorsunuz. Korktuğunuz ne varsa deneyimleyebilir, insanların aslında gerçek niyetlerini görebilirsiniz. Bu tutulma bir yerde hayal kırıklığı yaşatırken bir yandan da bunu hissediyordum dedirtecek. Çünkü zaten olacakların farkında olduğunuzdan yaşadıklarınız size sürpriz olmayacak. Sezgilerinizi her zaman olduğu gibi dinleyin. Rüyalarınıza dikkat edin. Meditasyon, enerji çalışmaları, terapiler alın, size iyi gelecek. İçlerinizden bazıları bu haksızlıklar karşısında direnemeyip antidepresan kullanabilir. Ne oluyorsa hayrınıza olacak! Direnmeyin, sağlığınızı ihmal etmeyin! Bırakın hayat sizi hak ettiklerinize ulaştırsın.

Yay burcu:

Yay burcu:

Tutulmanın şanslılarından biri de sizsiniz. Hatta adeta fırsat yağacak. Hiç ummadığınız kişilerden teklifler alabilirsiniz. Tanıştığınız yeni insanlarla güzel bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Etraftan fark edileceksiniz. Ancak! sizi kıskananlar da bunu saklamakta zorlanacaklar. Parlamanız bazı arkadaşlarınızı rahatsız edebilir. Olmuş işlerinizi arkadan sabote etmeye çalışabilirler. Hemen herkesle paylaşmayın. Daha dikkatli ve özenli olmaya çabalayın. Aşırı para harcama isteğiniz artacağından daha stabil gidin.

Oğlak burcu: 

Kariyeriniz açısından netlik kazanacağınız bir dönem. Devam mı, tamam mı? diyeceğiniz olaylar yaşayacaksınız. Aslında bir süredir bitirmeyi düşündüğünüz bir işiniz varsa bunun için gerekli cesareti bulabilirsiniz. Hatta bazılarınız kendi işini kurabilirler. Estetik ve güzellik merkezi açabilir, danışmanlık ve noter işlerine yönelebilirsiniz. Evli olan Oğlaklar çeşitli anlaşmazlıklar ve sorunlarla karşılaşabilirler. İşindeki meseleleri eve taşıyabilir. İlişkisi olanlar zıtlıklar yaşayabilir veya tamamen sonlandırabilirler. Biraz anlayışlı ve sabırlı olmanız gerekiyor zira çok fevri tepkiler verebilirsiniz.

Kova burcu: 

Tutulmanın kazananlarından biri de sizsiniz. Yeni projeler teklifler sizi bekliyor. Uzaktan eğitimlere katılabilir, dondurduğunuz eğitiminize yeniden başlayabilirsiniz. Sürekli yol yapacağınız için aracınız tüm bakımlarını ihmal etmeyin. Ayrıca açmanız gereken bir dava varsa bunun için hazırsınız. Aslında oldukça şanslısınız diyebilirim. Sadece bazen kibirli ve yüksek merkezli davranıp etrafınızdakileri korkutabilirsiniz. Daha uyumlu olmak size kazandıracak. Son olarak böbrek rahatsızlığı olanlar varsa dikkat etsin. Ya da! ara ara kum, taş düşürüyorsanız ağrılarınız biraz artabilir. Bacak bölgenizde kasılmalar ve uyuşukluk deneyimleyebilirsiniz

Balık burcu: 

Tutulma kazançlarınızı ve harcamalarınızı radarına alıyor. Aslında pozitif gelişmeler yaşayacaksınız. Fakat beklenmedik ödemeler, iptaller ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Eşle ortak mallar konusunda problemler çıkabilir. Kredi, nafaka, sigorta ve primler gündemde. Aile içinde çözülmemiş bir miras konusu varsa kardeşlerle zıt düşebilirsiniz. Kimse verilen hakkı yeterli bulmayabilir. Onları evdeki düşman olarak görebilirsiniz. Yeni iş bağlantıları kurabilir, gelirlerinizi artırabilirsiniz. Ancak harcamalarınız sizin tahmininizden daha fazla olacağından temkinli gitmeye çalışın.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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