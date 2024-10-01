Terazi Burcunda Güneş Tutulması

Terazi tutulması tam karşınızda. Artık yavaş yavaş bir dönemin sonuna geliyorsunuz. İlişkilerinizi yeniden gözden geçirecek ve toparlanamayan ne varsa sonlandırıp hayatınızı temize çekeceksiniz. Bekar olanlarınız için yeni aşklar gündemde. Etrafınızda sizinle rekabet halinde olan kişiler görebilirsiniz. İçten içe sizi ve yaptıklarınızı kıskanan bu kişiler sürpriz bir şekilde tanıdıklarınız çıkacak. Ortaklıklar, evlilik konusu tam bir muamma iken çözülüyor. Aile içinde alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Sakin, sabırlı ve ihtiyatlı bir ekim ayı geçirin.

Boğa burcu:

Sağlığınız, günlük işleriniz küçük miraslarla ilgili konular gündemde. Rutinlerinizde ufak çaplı değişiklikler yapabilirsiniz. İş arayışında olanlar varsa sık sık görüşmelere katılabilir. Evrak dosya işlerinizi halledebilirsiniz. Hukuksal bir zarf elinize geçebilir. Yalnız asıl dikkat etmeniz gereken zihniniz. Çünkü orası sürekli sorgulayacak ve durmadan konuşacak. Çok eleştiri yaparak kendi enerjinizi tüketebilirsiniz. Ailenizden biri ağır bir rahatsızlık geçirebilir. Sizde bel, mide ve sinirsel hastalıklara dikkat edin. Diyet ve spor için uygun.

İkizler burcu:

Tutulmadan kârlı çıkacaksınız. Aşk hayatınızdaki canlılık, yeni arkadaşlar edinmek, hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecek. Sizi parlatacak teklifler alabilir ve cazip fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Evli olanlar çocuk müjdesiyle yuvalarını taçlandırabilirler. Şans kapıyı çalacak ancak sizlerde abartılı risklerden uzak duracaksınız. Çünkü boyunuzu aşan işlere imza atmak için büyük bir istek duyabilirsiniz. Bu da bütçenizi ve sizi sarsabilir. Haritanızın tamamı destekliyorsa bu yazdıklarımdan çok olumlu dönüşler alırsınız.

Yengeç burcu:

Yaşam alanınızda sizi derinden etkileyen olaylara, değişim ve dönüşüme hazır olun. Uzun zamandır aile içinde çözemediğiniz sorunları uzlaşarak çözebilirsiniz. Hesapta olmayan taşınma yer değişikliği sizi bir anda yeni maceralara götürebilir. Her şeye hemen sinirlenmeden hareket edin. Ruhsal açıdan bir arınma yaşayacağınız için serbest olmak kendinizi sıkmamak önemli. Genel bir düzene ihtiyacınız var belki bu düzeni önce tersine çevirerek sağlayacaksınız. Bekar olan Yengeçler evlilik için kendilerini hazır hissedebilir varsa partneri bir teklif bekleyebilirler. Uzun yıllardır görmediğiniz kişilerle yeniden karşılaşacak, geçmişi masaya yatıracaksınız.