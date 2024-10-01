Terazi Burcunda Güneş Tutulması

İletişim ve uyum konusunda formunuzda olduğunuz bir dönemdesiniz. Yeni insanlar, iş birlikleri, grup toplantıları ve eğitimler sizi bekliyor. Sahada olmak ve diyalog kurmak için can atacaksınız ancak kafanızda da birbirine bağlı sorunlar yumağıyla kendinizi manipüle edebilirsiniz. Etrafınız ve yakın çevrenizle şu ana kadar konuşmadığınız ne varsa masaya yatıracak, bütün söylenmemişleri söyleyeceksiniz. Tutulma, iş arayanlar için destekleyici, sık sık görüşmeler yapabilirsiniz. Hatta bazılarınız farklı şehirlerde görüşmelere katılabilir. Dedikodudan ve gözünüzle görmediğiniz şeylerden uzak durun, yargıda bulunmayın. Araç bakımı, al-sat işleri içinde uygun.
Başak burcu:
Maddi açıdan güçleniyorsunuz. Eğer memursanız terfi edebilir, avukatsanız daha sık davalara girebilir, öğretmenseniz bulunduğunuz kurumda keyifli teklifler alabilirsiniz. Sizi rahatlatan ve elinizi güçlendiren bir tutulma olacak. Finansal ve manevi açıdan bekledikleriniz gelebilir. Hayatınızda zehir saçan insanlar varsa bunları bertaraf etmeye bakın. Zira bu durum hem sizde hem de onlarda eleştirel açıdan abartılara neden olabilir. Yatırım yapmak, ev, arsa almak için değerlendirebilirsiniz. Biraz kendinize de özen gösterin. Boyun boğaz bölgesinde nodüller oluşmuş olabilir.
Terazi burcu:
Tutulmanın merkezinde siz varsınız. Yaşamınızda bir sona ve yeni başlangıçlara hazır olun. Ancak sizin için ilişkiler konusu apayrı bir noktada olacak. Yıllardır birlikte olduğunuz kişilerin gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Karar ve dönüşüm zamanındasınız. Ayrıca estetik operasyon, küçük medikal müdahaleler için de uygun bir dönemdesiniz. Dış görünüşünüzü komple yenileyebilir ve etrafınızı aldığınız kararlarla şaşırtabilirsiniz. Uzun zamandır beliniz ağrıyorsa bir hekime görünün fıtık ve sinir ucu iltihabı yaşıyor olabilirsiniz. Ani ve öngörülemez eylemlerden mümkünse uzak durun. Zira bu dalgalı geçişler size hata yaptırabilir.
Akrep burcu:
Hem içten hem de dıştan değişiyorsunuz. Korktuğunuz ne varsa deneyimleyebilir, insanların aslında gerçek niyetlerini görebilirsiniz. Bu tutulma bir yerde hayal kırıklığı yaşatırken bir yandan da bunu hissediyordum dedirtecek. Çünkü zaten olacakların farkında olduğunuzdan yaşadıklarınız size sürpriz olmayacak. Sezgilerinizi her zaman olduğu gibi dinleyin. Rüyalarınıza dikkat edin. Meditasyon, enerji çalışmaları, terapiler alın, size iyi gelecek. İçlerinizden bazıları bu haksızlıklar karşısında direnemeyip antidepresan kullanabilir. Ne oluyorsa hayrınıza olacak! Direnmeyin, sağlığınızı ihmal etmeyin! Bırakın hayat sizi hak ettiklerinize ulaştırsın.