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Temizlik Yapmaya Vakti Olmayanlara: Günde 15 Dakika Ayırarak Evinizi Temiz Tutmanızı Sağlayacak 10 Öneri

etiket Temizlik Yapmaya Vakti Olmayanlara: Günde 15 Dakika Ayırarak Evinizi Temiz Tutmanızı Sağlayacak 10 Öneri

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 10:01

Günlük hayatın yoğun temposu arasında ev temizliği yapmak bazen göz korkutucu bir görev haline gelebiliyor. Hatta üşenip yapmadıkça işler daha da büyüyor sanki.

Ancak, evinizi düzenli ve temiz tutmak için uzun saatler harcamanıza gerek yok; sadece 15 dakikalık kısa bir süre bile büyük fark yaratabilir.

Biz de sizin gibi temizlik yapmaya zaman bulamayanlar için günde sadece 15 dakikanızı ayırarak evinizi temiz ve düzenli tutmanızı sağlayacak 10 öneri hazırladık! 😊

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1. Her gün hızlı hızlı 5 dakika da olsa yerleri süpürün.

1. Her gün hızlı hızlı 5 dakika da olsa yerleri süpürün.

Günlük olarak 5 dakika boyunca evin çok kullanılan, toz tutma ihtimali yüksek alanlarını süpürün. Bu, toz ve kir birikimini önler ve zeminlerin her zaman temiz görünmesini sağlar. Bunun için emiş gücü yüksek, ıslak ve kuru zeminde çalışabilen bir dikey süpürge işinizi görecektir.

2. Mutfak ve banyo gibi tezgahlarınızı iyi temizleyin.

2. Mutfak ve banyo gibi tezgahlarınızı iyi temizleyin.

Mutfak tezgahı, banyo lavabosu gibi sık kullanılan yüzeyleri birkaç dakika boyunca hızlıca silin. Bu, hijyen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda büyük temizlik işleri için zaman kazandırır.

3. Çöpleri günlük atın.

3. Çöpleri günlük atın.

Her gün çöpleri boşaltmak, kötü kokuları ve dağınıklığı önler. Bu işlemi, akşam yemek sonrası birkaç dakikada halledebilirsiniz.

4. Yatağınızı mutlaka toplayın.

4. Yatağınızı mutlaka toplayın.

Sabahları uyanır uyanmaz yatakları düzeltmek, odanın hemen derli toplu görünmesini sağlar. Bu işlem sadece 1-2 dakika sürer ama büyük fark yaratır.

5. Evinizi dağınık bırakmayın.

5. Evinizi dağınık bırakmayın.

Gün boyunca etrafa yayılmış küçük eşyaları hızlıca toplamak için 2-3 dakika ayırın. Bu, evin her zaman düzenli görünmesine yardımcı olur.

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6. Bulaşıkları biriktirmeyin.

6. Bulaşıkları biriktirmeyin.

Öğünlerden sonra bulaşıkları hemen yıkamak, mutfakta birikmiş bulaşık sorununu ortadan kaldırır. Bunu günde 5 dakikada halledebilirsiniz.

7. Pratik yüzey temizleyici mendilleri kullanın.

7. Pratik yüzey temizleyici mendilleri kullanın.

Hızlı temizlik için genel temizleyiciler veya antibakteriyel spreyle birkaç dakika boyunca yüksek temas noktalarına dokunuşlar yapın.

8. Tozları hemen yok edin.

8. Tozları hemen yok edin.

Küçük bir fırça veya el süpürgesi kullanarak, zeminlerdeki küçük kirleri birkaç dakika içinde temizleyin.

9. Çamaşırları hızlı katlayın.

9. Çamaşırları hızlı katlayın.

Kurumuş çamaşırları hızlıca katlamak ve yerleştirmek, hem düzeni sağlar hem de çamaşır odasındaki dağınıklığı engeller. Bu işlem 5 dakikanızı bile almayacaktır.

10. Eşyaları yerine koyun.

10. Eşyaları yerine koyun.

Gün sonunda, her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olun. Dağınıklığı önlemek için 2-3 dakika boyunca eşyaları düzenleyin ve her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olun.

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