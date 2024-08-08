Temizlik Yapmanın Ruhumuza İyi Gelmesinin 11 Nedeni

Temizlik yapmak bir nevi meditasyon gibi. Evi süpürürken, toz alırken veya yerleri silerken, sanki zihnimizdeki tüm karmaşa da yavaş yavaş dağılıyor. Hatta temizlik bittikten sonra koltuğa oturup dinlenirken yaşadığımız o ferahlık hissi yok mu, işte o her şeye değer!