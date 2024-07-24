Temizlik Yapmadan En Fazla Kaç Gün Durabilirsin?
Temizlik Yapmadan En Fazla Kaç Gün Durabilirsin?
Temizlik yapmadan en fazla kaç gün dayanabilirsin? Bu testin sonunda öğreneceksin👇
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1. Yatak çarşaflarını ne sıklıkla değiştirdiğini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Yerleri silme tercih aşağıdakilerden hangisi?
3. Genel ev temizliği için yardım alıyor musun?
4. Giysi dolabını düzenli olarak hangi sıklıkta temizlersin?
5. Pencere kenarları ve köşeleri gibi detaylı yerleri temizlerken hangi araçları kullanırsın?
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