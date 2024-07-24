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Temizlik Yapmadan En Fazla Kaç Gün Durabilirsin?

etiket Temizlik Yapmadan En Fazla Kaç Gün Durabilirsin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 10:01

Temizlik yapmadan en fazla kaç gün dayanabilirsin? Bu testin sonunda öğreneceksin👇

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1. Yatak çarşaflarını ne sıklıkla değiştirdiğini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Yerleri silme tercih aşağıdakilerden hangisi?

3. Genel ev temizliği için yardım alıyor musun?

4. Giysi dolabını düzenli olarak hangi sıklıkta temizlersin?

5. Pencere kenarları ve köşeleri gibi detaylı yerleri temizlerken hangi araçları kullanırsın?

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6. Evi her gün süpürüyor musun?

7. Mutfak dolaplarının içini ne sıklıkla düzenlersin ve temizlersin?

8. Son olarak, evindeki hangi alan sence daha çok temizlik gerektiriyor?

Bir gün bile duramazsın.

Sen temizlik yapmadan bir gün bile duramazsın. Evinin düzenini sağlamayı seviyorsun ve her gün küçük küçük yapmanın iş yükünü azalttığını düşünüyorsun. Etrafındaki düzen ve temizlik, sana huzur veriyor ve verimli olmanı sağlıyor. Ayrıca, temiz bir ortamın sağlığına olan olumlu etkilerini de önemsiyorsun; bu yüzden düzenli olarak temizlik yaparak yaşam alanını sağlıklı tutmaya özen gösteriyorsun.

2-3 gün durabilirsin!

Sen temizlik yapmadan 2-3 gün durabilirsin, fazlası pek senlik değil. Aşırı derecede titiz ve düzenli bir insan olduğunu söyleyemeyiz ama temizliğe de özen gösteren birisin. Bu yüzden evinde düzenli olarak temizlik yaparak hem kendine hem de yaşam alanına özen gösteriyorsun.

1 hafta!

Temizlik yapmayı hiç sevmiyorsun ve imkanın olsa asla yapmazsın. Bu yüzden, eğer durum çok kötü değilse en az 1 hafta temizlik yapmadan idare edebilirsin; hatta gerektiğinde daha uzun süre bile geçirebilirsin.

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