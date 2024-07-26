Temizlik Yaparken Kaç Kalori Yakıyorsun?

Temizlik senin için bir dayanıklılık testi gibi! Ortalama olarak 300-350 kalori yakıyorsun. Uzun süreli ve yoğun temizlik seansları seni oldukça yoruyor ama sen pes etmiyorsun. Temizlik sırasında sıkça mola verme ihtiyacı duyuyorsun ama her defasında daha enerjik bir şekilde geri dönüyorsun. Özellikle detaylı temizlik ve zor alanlara ulaşma konusunda oldukça başarılısın. Temizlik sonrası bitkin hissedebilirsin ama evinin pırıl pırıl hali tüm yorgunluğunu unutturuyor.