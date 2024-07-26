Temizlik Yaparken Kaç Kalori Yakıyorsun?
Temizlik Yaparken Kaç Kalori Yakıyorsun?
Temizlik yapmak bir egzersiz kadar yorucu olabilir...
Peki ya sen temizlik sırasında kaç kalori harcıyorsun?
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1. Evin hangi bölümünde temizlik yaparken en çok vakit geçiriyorsun?
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2. Temizlik sırasında hangi müziği tercih edersin?
3. Hangi temizlik faaliyeti seni en çok yoruyor?
4. Bir temizlik seansın genellikle ne kadar sürer?
5. Temizlik yaparken kaç mola verirsin?
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