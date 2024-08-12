Temizlik Yaparken Hangi Süper Kahramana Dönüşüyorsun?

Temizlik yaparken senin içinden öyle bir güç çıkıyor ki sen bile şaşırıyorsun. Gözüne kestirdiğin her yeri temizlemek ve tüm kirleri yok etmek istiyorsun. İşte tam bu anda ihtiyacın olan şey Thor'un çekicinden başka bir şey değil. Bir yere odaklandığın anda oranın temiz olmaması neredeyse imkansız!