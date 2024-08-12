Temizlik Yaparken Hangi Süper Kahramana Dönüşüyorsun?
Temizlik Yaparken Hangi Süper Kahramana Dönüşüyorsun?
Sen bize nasıl temizlik yaptığını anlat, biz de temizlik yaparken hangi süper kahramana dönüşüp içindeki gücü ortaya çıkardığını söyleyelim!
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1. Tozları görür görmez napıyorsun?
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2. Bulaşık makinesini boşaltırken nasıl hissediyorsun?
3. Yerleri süpürürken ne düşünüyorsun?
4. Ne kadar sıklıkla temizlik yapıyorsun?
5. Camları her temizlikte siliyor musun?
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