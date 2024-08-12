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Temizlik Yaparken Hangi Süper Kahramana Dönüşüyorsun?

etiket Temizlik Yaparken Hangi Süper Kahramana Dönüşüyorsun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 09:46

Sen bize nasıl temizlik yaptığını anlat, biz de temizlik yaparken hangi süper kahramana dönüşüp içindeki gücü ortaya çıkardığını söyleyelim!

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1. Tozları görür görmez napıyorsun?

2. Bulaşık makinesini boşaltırken nasıl hissediyorsun?

3. Yerleri süpürürken ne düşünüyorsun?

3. Yerleri süpürürken ne düşünüyorsun?

4. Ne kadar sıklıkla temizlik yapıyorsun?

5. Camları her temizlikte siliyor musun?

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6. Temizlik yaparken bunlardan hangisini yapıyorsun?

7. Temizlik yaparken en çok hangi odayı temizlemekten hoşlanıyorsun?

8. Temizlik yaparken en büyük düşmanın kim?

8. Temizlik yaparken en büyük düşmanın kim?

Kesinlikle Doctor Strange!

Kabul edelim sen temizlik yapmayı öyle çok sevmiyorsun. Bu yüzden temizliğe giriştiğinde de aklın ve mantığını kullanıyorsun tıpkı Doctor Strange gibi! Bu sayede nereyi temizleyeceğine odaklanıyor ve hızlıca orayı bitirebiliyorsun. Bir anda işine odaklanıyorsun! Performansın gerçekten de etkileyici!

Kesinlikle Hulk!

Sen temizlik yaparken resmen bambaşka birine dönüşüyorsun. Tabii temizlik yapmayı öyle çok sevmediğin için de bu süreçte içindeki o canavarı çıkartmak istiyorsun. Öyle ki bir anda değişip her şeyin altından gelebilecek güce ulaşıyorsun. Amacın hızlıca ve kolayca temizliği bitirip normal hayatına dönmek!

9. Kesinlikle Thor!

Temizlik yaparken senin içinden öyle bir güç çıkıyor ki sen bile şaşırıyorsun. Gözüne kestirdiğin her yeri temizlemek ve tüm kirleri yok etmek istiyorsun. İşte tam bu anda ihtiyacın olan şey Thor'un çekicinden başka bir şey değil. Bir yere odaklandığın anda oranın temiz olmaması neredeyse imkansız!

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