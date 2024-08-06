Temizlik Yaparak Stres Atanların 10 Ortak Özelliği
Temizlik Yaparak Stres Atanların 10 Ortak Özelliği
Eğer temizlik yapmak benim için stres atmanın en etkili yolu diyorsan çok doğru yerdesin. Temizliği en etkili stresle başa çıkma yolu olarak görenlerin çok ama çok iyi bildiği o şeylere göz atalım!
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1. Odaklanmalarını sağlar.
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2. Kontrol duygusunu severler.
3. Duygusal rahatlama yaşarlar.
4. Temizlik yapmak en iyi egzersizleridir.
5. Düzen ve tertibi severler.
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