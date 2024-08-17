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Temizlik Konusunda Hangi Fenomen Senin İkizin Olurdu?

etiket Temizlik Konusunda Hangi Fenomen Senin İkizin Olurdu?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 11:01

Temizlik konusunda herkesin bir tarzı ve tercihi var. Kimileri işleri eğlenceli hale getirmeyi severken, kimileri detaylarda kaybolabilir. Kimileriyse pratik çözümler geliştirerek ağır işlerin altından kolayca sıyrılabilir. Ne kadar farklı olursa olsun, kimilerinin temizlik alışkanlıklarında bazı benzerlikler de yok değil.

Peki sen, temizlik konusunda yaptığın tercihlerin hangi fenomene benzediğini hiç düşündün mü? 

Cevabı arıyorsan, haydi teste! 👇✌️

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1. Temizlik rutinini tanımlamakla başla bakalım.

2. Temizlik esnasında bu ürünlerden hangisini tercih etmen daha olası?

3. Temizlik konusunda seni sen yapan özellik nedir?

4. Temizlik yaparken nasıl giyinirsin?

5. Temizlik konusunda usta olduğun alan hangisi?

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6. En sevdiğin temizlik aleti bunlardan hangisi?

7. Temizlik konusundaki en büyük motivasyonun ne?

8. Peki ortalama temizlik süren ne kadar?

Kadir Ezildi

Verdiğin cevaplara göre senin temizlikteki ruh eşin Kadir Ezildi. 

Çünkü sen temizlik konusunda her zaman planlı ve organizesin. Ayrıca detaylara da fazlasıyla önem veriyorsun. Sıradan malzemeler ve en ekonomik ürünlerle bile harikalar yaratman da ayrı bir artın. Dolayısıyla öyle etrafı parıl parıl parlatmak için fazla para harcamana gerek kalmıyor ve elinin artındaki her şey potansiyel temizlik malzemesine dönüşebiliyor. Bir diğer uzmanlığının cam silme olması da senin temizlik alışkanlıklarını bu fenomeninkine fazlasıyla yaklaştırıyor. 😎

Cem Özkök

Cem Özkök

Sen gördüğümüz en marjinal temizlik sevdalılarından birisin, bu nedenle de Cem Özkök'e benziyorsun.

Temizlik denilince senin için akan sular duruyor çünkü salonmuş, mutfakmış, hatta evin dış cephesi veya parkmış derken tüm şehir senin için temizlenecek potansiyel alanlara dönüşüyor. Bu da bir hayli farklı ve orjinal temizlik yöntemleri geliştirmeni sağlıyor. Teknolojiyle iç içe oluşun, sürekli modern cihazlardan faydalanışın ve elbette temizlik yaparken bile şık duruşun seni benzersiz hale getiriyor. Biraz daha ondan ilham alırsan sonraki fenomen bile olabilirsin. ✌️😉

R. Elif Kartal

R. Elif Kartal

Sen geleneksel temizlik yöntemlerin ve kendine has geliştirdiğin formüllerle Elif Kartal gibisin. Özel uzmanlık alanınsa koltuktaki, perdedeki veya kıyafetlerdeki inatçı lekeleri çıkarman.

Hangi lekeyi veya kiri, hangi ürünün daha iyi çıkaracağını senden iyi bilen olduğunu sanmıyoruz. Ama sen sadece marketteki klasik ürünleri kullanmaktan da öte bir yöntem geliştirmişsin. Kimi zaman mutfağındaki limon, karbonat, sirke gibi ürünleri kullanıyor; kimi zamansa farklı deterjanları karıştırıyorsun. Hatta bazen içine çiçek özütleri bile ekliyorsun. Bu da seni kullandığın ürünler ve klasik teknikler sayesinde herkesten farklı bir yere koyuyor. 👏🌸

Önder Tepe

Önder Tepe

Seni sadece temizlik alışkanlıklarınla tanımlamak doğru olmaz çünkü sen aynı zamanda dekorasyon işine de ilgi duyuyorsun. Mutfakta yemek yapmak ise senin bir diğer sevdan.

Bu nedenle özellikle mutfak temizliği, farklı yemek tarifleri ve ev dekorasyonu konusunda uzmanlaşmışsın. Dolayısıyla seni tanımlayan en iyi fenomen de yeşil seçimleriyle öne çıkan Önder Tepe'den başkası olamaz. Tıpkı onun gibi temizlik konusunda hem pratik hem akılcısın, yani kendine özel rutinler geliştirmişsin. Ama bunları yaparken işi asla estetik ve görsel konulara değinmeden geçiştirmiyorsun. Sonuç olarak da sadece temiz değil, aynı zamanda ferah, aydınlık ve görsel olarak baktıkça insanın içini açan alanlar oluşturuyorsun. 💚😍

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