Temizlik Konusunda Hangi Fenomen Senin İkizin Olurdu?

Temizlik konusunda herkesin bir tarzı ve tercihi var. Kimileri işleri eğlenceli hale getirmeyi severken, kimileri detaylarda kaybolabilir. Kimileriyse pratik çözümler geliştirerek ağır işlerin altından kolayca sıyrılabilir. Ne kadar farklı olursa olsun, kimilerinin temizlik alışkanlıklarında bazı benzerlikler de yok değil.

Peki sen, temizlik konusunda yaptığın tercihlerin hangi fenomene benzediğini hiç düşündün mü?

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