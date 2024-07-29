Temizliği Bir Yaşam Felsefesi Haline Getirenlerin 10 Ortak Özelliği
Temizliği Bir Yaşam Felsefesi Haline Getirenlerin 10 Ortak Özelliği
Temizlik demek, yalnızca temizlik yapmaktan ibaret değildir. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız bu maddeler tam da sizi anlatacak!
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1. Bir temizlik rutinleri vardır ve ondan asla şaşmazlar.
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2. Temizliği kolaylaştırmak için ister istemez minimal bir anlayışa sahip olurlar.
3. Eşyaları organize etmede üstlerine yoktur.
4. Yalnızca ev temizliğine değil, kişisel hijyene de dikkat ederler.
5. Zaman yönetimi konusunda başarılıdırlar.
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