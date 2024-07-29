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Temizliği Bir Yaşam Felsefesi Haline Getirenlerin 10 Ortak Özelliği

etiket Temizliği Bir Yaşam Felsefesi Haline Getirenlerin 10 Ortak Özelliği

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 10:01

Temizlik demek, yalnızca temizlik yapmaktan ibaret değildir. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız bu maddeler tam da sizi anlatacak!

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1. Bir temizlik rutinleri vardır ve ondan asla şaşmazlar.

Onlar için temizlik, hiçbir zaman şansa bıraktıkları, “aman temizler geçerim işte” dedikleri bir şey değildir. Bir temizlik rutinleri vardır ve bu rutini gerçekleştirmek için günlük planlarını buna uygun şekilde değiştirirler.

2. Temizliği kolaylaştırmak için ister istemez minimal bir anlayışa sahip olurlar.

Temizlik yapmayı seven biri aynı zamanda düzenden hoşlanıyordur, kaostan kaçmaya çalışır. Bu nedenle de gereksiz tüm eşyalardan arınır, kullanmadığı şeyleri olabildiğince elinden çıkarmaya çalışır. Böylece temizlik de kolaylaşır.

3. Eşyaları organize etmede üstlerine yoktur.

Temizlik yapmak demek yalnızca etraftaki kiri temizlemek değildir. Aynı zamanda bir düzen oluşturmayı da gerektirir. Bu kişiler düzeni oluşturma konusunda da kendi çaplarında bir dünya markasıdır. Onlar için her şeyin belli bir yeri vardır ve bu düzeni sürdürürler.

4. Yalnızca ev temizliğine değil, kişisel hijyene de dikkat ederler.

Evi tertemiz olan birinin kişisel hijyeni konusunda da dikkatli olduğuna şüphe yoktur. Hijyene dikkat ettikleri için gün içinde zaman zaman ellerini yıkarlar, bedenlerinin temizliğine dikkat ederler.

5. Zaman yönetimi konusunda başarılıdırlar.

Bir evi temizlemek göründüğünden çok daha zordur. Kafada planlar kurup zaman yönetimini iyi halletmekten geçer. Temizlik yaptığı gün her şeyi yetiştirebilen biriyle karşılaştığınızda anlarsınız ki o kişi temizliği gerçekten de yaşam felsefesi haline getirmiştir. Yoksa her yiğidin harcı değildir temizliği yetiştirebilmek!

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6. En etkili terapi yöntemini kullandıkları için stres yönetiminde de iyidirler.

Temizlik yapmak birçok kişi için terapi niteliğindedir. Lekeleri ovalayıp çıkardıkça tüm dert tasa gider, insanın omuzlarındaki yük hafifler. Bu nedenle hayatında temizliğe büyük yer verenler stres yönetiminde daha başarılıdır. Bilimsel değil, yalnızca hisler…

7. Estetik bir ortam yaratma konusunda üstlerine yoktur.

Önceki maddelerde de bahsettiğimiz gibi, temizlik yapmak yalnızca etraftaki pisliği temizlemek değildir. Temizlenen her alan aynı zamanda toparlandığı için estetik bir ortam yaratılır. Bu da insana mutluluk verir.

8. Küçük detayları kaçırmazlar.

Bir insanın rutininde temizlik yapmak varsa o insan mutlaka belli süre aralıklarında detaylı temizlik de yapıyordur. Hal böyle olunca o insan küçük detayları kaçırmayan birine dönüşür. Evdeki en ufak, normal bir insanın gözünden kaçabilecek her yeri o çok iyi bilir ve temizler!

9. Kendi içlerinde bir disiplin oluştururlar.

Temizlik yapmak basit ancak bunu düzenli bir şeye dönüştürmek oldukça zor. Bunu başarabilmek için insanın kendi içinde bir öz disiplin mekanizması oluşturması gerekiyor. Temizlik ve düzen işte bu öz disiplini sağlıyor. Bu disiplin sayesinde insan ertelemeden düzenli olarak temizliğini yapıyor.

10. Ve tabii ki haklı bir gurur yaşarlar.

Kendileri ve sevdikleri için tertemiz bir alan oluşturan herkes bu haklı gururu doyasıya yaşayabilir! Bu tatmin olmuşluk duygusu aynı zamanda insanın özgüvenini de artırır, söylemiş olalım…

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