Temizliği Bir Yaşam Felsefesi Haline Getirenlerin 10 Ortak Özelliği

Temizlik yapmak basit ancak bunu düzenli bir şeye dönüştürmek oldukça zor. Bunu başarabilmek için insanın kendi içinde bir öz disiplin mekanizması oluşturması gerekiyor. Temizlik ve düzen işte bu öz disiplini sağlıyor. Bu disiplin sayesinde insan ertelemeden düzenli olarak temizliğini yapıyor.