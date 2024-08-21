Televizyon Dünyasının Başarılı Bir Oyuncusu, Kerem Alışık'la Şenay Gürler'in Filmine Katıldı
Televizyon Dünyasının Başarılı Bir Oyuncusu, Kerem Alışık'la Şenay Gürler'in Filmine Katıldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Kerem Alışık'la Şenay Gürler'in başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosuna televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri daha dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Soral da bu dramatik hikayede rol alacak. Detaylar içerikte!
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Türk sinemasının iki usta oyuncusu Kerem Alışık ve Şenay Gürler'in geçtiğimiz haftalarda 'Akıldan Kalbe' filminde başrollerde oynayacağı belli olmuştu.
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Özer Feyzioğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Kerem Alışık 'Sadık' karakterine hayat verecek.
Şenay Gürler ise duygusal bir hikayesi olduğu belirtilen bu filmde 'Lale' karakteriyle ekranlara gelecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu kadrosu daha şimdiden dikkat çeken 'Akıldan Kalbe' filmine bir ünlü oyuncu daha katıldı.
'Küçük Kadınlar' dizisindeki rolüyle televizyon dünyasında adını parlatan ve son olarak 'Ateş Kuşları' dizisindeki rolüyle çok beğenilen Hande Soral, bu filmde 'Defne' karakterini oynayacak.
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Peki siz Hande Soral'ın dikkat çeken oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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