Televizyon Dünyasının Başarılı Bir Oyuncusu, Kerem Alışık'la Şenay Gürler'in Filmine Katıldı

Kerem Alışık'la Şenay Gürler'in başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosuna televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri daha dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Soral da bu dramatik hikayede rol alacak. Detaylar içerikte!