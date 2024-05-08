Tek Görselle Hangi Film Olduğunu Bulabilecek misin?
Tek Görselle Hangi Film Olduğunu Bulabilecek misin?
Sinefiller burada mısınız? Bu testte 15 filmin görselini sıraladık ve sizlerden tahmin etmenizi bekliyoruz. Bakalım 15'te 15 yapabilecek misiniz?
Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Ryan Gosling'in yepyeni filmiyle başlıyoruz!
2. Bu sanki biraz kolay oldu ama yine de cevapları alalım...
3. Henry Cavill ve Dua Lipa desek ne dersiniz?
4. Bunun dizisi bile çıktı! Haydi cevapları görelim...
5. Şu sahne efsaneydi... Siz peki hangi filmde olduğunu bulabilecek misiniz?
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6. Bu soruya cevap veremeyen de ne bileyim...
7. Başroldeki kız daha film vizyona girmeden hayatını kaybetmişti... Sizce bu film hangisi?
8. Rüyalar deyince hemen akla o gelir. Acaba nedir nedir?
9. Şu sahnenin X'te dolanmadığı tek bir gün bile yok.
10. Biri farklı evrenlerden mi söz etti? Hanginiz, çıkın ortaya!
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11. Bu işin içinde bir iş var diyeceğimiz filmlerden biri bu:
12. Mathilda'yı tanımayan bilmeyen yoktur herhalde aranızda, değil mi?
13. Cehennemden çıkan yol uzun ve zor, özellikle Brad Pitt ile... Bu filmi hatırladınız mı peki?
14. Cillian Murphyciğimiz sokaklarda elinde poşetle dolaşmasın da ne yapsın! Sizce bu sahne hangi filme ait?
15. Brad Pitt çingene rolünü oynar ama gene de İlker Aksum gibi Ruşen'i canlandıramazdı. Peki son olarak bu sahne hangi filmden?
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