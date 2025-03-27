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Tek Bir Şarkıyla Ex'inin Senden Ayrılınca Yaşadığı Duyguları Anlatıyoruz!

etiket Tek Bir Şarkıyla Ex'inin Senden Ayrılınca Yaşadığı Duyguları Anlatıyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 23:32

Sen gittikten sonra onun dünyası nasıl bir hale geldi dersin? Özgürlüğünü mü kutluyor, yoksa pişmanlık içinde mi kayboluyor? Belki de seni unutmaya çalışırken bir şarkıyı tekrar tekrar dinliyor…

Bu eğlenceli testle ex’inin senden ayrıldıktan sonra yaşadığı duyguları tek bir şarkıyla anlatıyoruz! Hazırsan soruları cevapla ve onun ruh halini müziğin diliyle keşfet! 🎧

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1. Eski sevgilinin ismini veya yüzünü ne sıklıkla düşünüyorsun?

2. Hangi müzik türü sana daha fazla hitap ediyor?

3. Şu anki ilişki durumunu öğrenmek istesek?

4. Eski sevgilininin sosyal medya hesaplarını takip ediyor veya onunla iletişim kuruyor musun?

5. İlişkinizin sona erdiği anları hatırlamak hala seni üzüyor mu?

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6. Eski sevgilinin senin için anlamlı olduğu anıları saklıyor musun?

7. Eski sevgilinle yaşadığın kötü anları daha fazla mı hatırlıyorsun?

8. Eski sevgilinle tekrar iletişime geçmeyi düşünüyor musun?

9. Murat Dalkılıç - Yalan Dünya

10. Semicenk - Batık Gemi

11. Mert Demir - Cehennemin Dibi (Live At Tolan)

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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