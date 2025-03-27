Tek Bir Şarkıyla Ex'inin Senden Ayrılınca Yaşadığı Duyguları Anlatıyoruz!

Sen gittikten sonra onun dünyası nasıl bir hale geldi dersin? Özgürlüğünü mü kutluyor, yoksa pişmanlık içinde mi kayboluyor? Belki de seni unutmaya çalışırken bir şarkıyı tekrar tekrar dinliyor…

Bu eğlenceli testle ex’inin senden ayrıldıktan sonra yaşadığı duyguları tek bir şarkıyla anlatıyoruz! Hazırsan soruları cevapla ve onun ruh halini müziğin diliyle keşfet! 🎧