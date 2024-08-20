TBMM Lokantasına Ait Aşırı Ucuz Adisyonu Gören Vatandaşın Sinirleri Fena Bozuldu
TBMM Lokantasına Ait Aşırı Ucuz Adisyonu Gören Vatandaşın Sinirleri Fena Bozuldu
Sık sık gündeme gelen TBMM lokantasına ait adisyonlar, yeni bir hesapla gündemde. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lokantasına ait adisyonlar zaman zaman gündeme geliyor. Vekillerin oldukça uygun fiyata yemek yediği Meclis lokantası yeni bir hesapla gündemde.
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Meclis'te sadece vekillerin girebildiği üyeler lokantası dışında, Meclis misafirlerinin de girebildiği başka bir lokanta daha var. Sonuç itibariyle her ikisi de dışarıya göre çok ama çok düşük fiyatta yemekler çıkartıyor.
Meclis lokantasına ait bu adisyon da sosyal medyanın bugünkü konularından biri. Tarhana çorbası 10 TL, Çökertme kebabı 55 TL, Kadayıf ise 32 TL.
Meclis adisyonunu gören sosyal medya kullanıcılarının bazı yorumları ise şu şekilde 👇
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